Temporali in arrivo: scatta l'allerta arancione in tutta la regione

Sul fronte maltempo il Meteo della Regione Veneto segnala un peggioramento delle possibili perturbazioni in arrivo, con temporali intensi con forti rovesci, forti raffiche di vento e grandinate dalle 18 di oggi, 4 agosto, fino alle 12 di domani, sabato 5 agosto.

Per questo motivo il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha portato la fase operativa di “Attenzione”, a livello Arancione su tutto il territorio regionale.

L’Amministrazione comunale e la Polizia locale raccomandano quindi la massima attenzione e di evitare, in condizioni di maltempo, i sottopassi e le possibili aree allagate, così come di non sostare all’aperto sotto gli alberi in caso di temporali.

La cittadinanza è invitata a restare collegata con i canali del Comune di Verona e sul sito Arpav riporta le precipitazioni in tempo reale aggiornate ogni 10 minuti sul sito di Arpav.