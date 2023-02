Meningite, 17enne ricoverato in prognosi riservata

Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 febbraio è stato ricoverato in rianimazione all’ospedale San Bassiano, a Bassano del Grappa, un adolescente con diagnosi di meningite da meningococco di tipo B.

Il paziente, un 17enne residente nel comune di Tezze sul Brenta, nel Vicentino, si era rivolto al pronto soccorso con sintomi che hanno fatto scattare il sospetto, poi confermato dagli esami del laboratorio analisi.

Date le sue gravi condizioni, la prognosi è riservata.

Il Servizio di igiene e sanità pubblica dell’Ulss 7 Pedemontana si è immediatamente attivato per ricostruire gli spostamenti del paziente e già nel pomeriggio è stata distribuita la profilassi - mediante specifico antibiotico - ai contatti più stretti che sono stati nel frattempo identificati, circa una sessantina di persone. Il Sisp proseguirà anche nella giornata di domani, lunedì 27 febbraio, il tracciamento al fine di identificare tutte le persone venute a contatto con il paziente nel periodo di incubazione della malattia.

«La procedura codificata per affrontare questo tipo di emergenze ha dimostrato di funzionare bene - sottolinea il direttore generale dell’Ulss 7 Pedemontana Carlo Bramezza -. I medici del pronto soccorso e della rianimazione sono stati abili nel porre subito il sospetto diagnostico, poi confermato con grande tempestività dal laboratorio analisi. E molto tempestivo è stato anche l’intervento del Sisp per l’attività di tracciamento dei contatti per la necessaria profilassi. Voglio quindi rassicurare i cittadini che non c’è motivo di allarme: chi potenzialmente è stato esposto al contagio è già stato contattato dagli operatori del Sisp o lo sarà nelle prossime ore».