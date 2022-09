Maxi frode Ue:Veronafiere,nessun indagato e nessun sequestro

(ANSA) - MILANO, 16 SET - "La società non è destinataria di alcun provvedimento di sequestro" e, "per quanto noto, nessun dirigente o dipendente risulta sottoposto ad indagini". Così, in una nota, Veronafiere in merito all'indagine della guardia di finanza e relativa a una presunta maxi-frode ai danni dell'Unione Europea. Veronafiere "confida pertanto nell'operato della Magistratura e nell'accertamento della propria estraneità ad eventuali ipotesi di illeciti nei confronti dell'Unione Europea". Anche Unione Italiana Vini (Uiv), "informata sugli sviluppi dell'indagine a carico di Unione Italiana Vini Società Cooperativa e dei suoi vertici, alla luce del buon operato e della trasparenza da sempre dimostrata, confida in un rapido chiarimento della vicenda ed esprime piena fiducia nella Magistratura, così come nell'operato del management coinvolto". (ANSA).