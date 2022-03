Maxi frode delle società delle badanti: sequestrati 39 milioni di euro

Maxi frode fiscale di società cooperative di badanti: sequestrati 39 milioni di euro. Sono 19 le società cooperative e 20 le persone indagate dopo l'esposto di una badante di Schio alla Compagnia delle Fiamme Gialle. La donna aveva segnalato di essere stata costretta, da un dipendente di un’agenzia di Padova, a corrispondere del denaro all’atto dell’assunzione e dopo aver percepito il primo stipendio. Gli accertamenti dei militari, dunque, hanno permesso di far luce su una vasta frode che si celava dietro l’operatività dell'agenzia padovana. Nonostante questa fosse il front office per la fornitura di manodopera socio-assistenziale sul territorio anche Vicentino, le badanti erano invece inquadrate all’interno di società cooperative con sede a Roma e Milano, ma di fatto inesistenti.

Nel corso dell'indagine delle Fiamme Gialle sono state individuate 17 di queste società cooperative attive in tutta Italia che fornivano manodopera di badanti ma anche di infermieri, personale paramedico, autotrasportatori, braccianti stagionali e operai edili, per oltre 3 mila posizioni lavorative poi risultate tutte irregolari. In Veneto spiccava, invece, l’operatività della società di Padova che in pochi anni ha inquadrato oltre 1.400 badanti attraverso le agenzie collegate di Vicenza, Camposampiero e Dolo, realizzando un volume d’affari di oltre 5 milioni di euro. Queste società cooperative hanno ricevuto e utilizzato in dichiarazione, ai fini Iva, fatture per operazioni inesistenti per 27 milioni di euro emesse da parte di due imprese cartiere prive di struttura economica e che hanno operato, a loro volta, eludendo gli obblighi dichiarativi e inserendo nei modelli Iva passivi del tutto inesistenti. Complessivamente, sono state individuate indebite compensazioni per oltre 8 milioni di euro; in altre parole, non è mai stato eseguito alcun versamento d’imposta.

Successive investigazioni di polizia giudiziaria hanno permesso di individuare anche tre professionisti coinvolti: un commercialista di Ascoli Piceno; un ragioniere di Roma e un imprenditore, amministratore di gran parte delle società cooperative. Sono, tuttavia, indagate 20 persone, a vario titolo, per i reati di dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, emissione di fatture per operazioni inesistenti, omesso versamento Iva e indebita compensazione. Condividendo le ipotesi investigative del reparto e la ricostruzione della Procura di Roma, il gip ha emesso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca: sono, quindi, stati sottoposti a misura cautelare 36 immobili nelle province di Lucca, Pistoia, Latina, Roma e Ascoli, due imbarcazioni da diporto, tre auto di lusso, 27 partecipazioni societarie, due orologi di pregio e disponibilità finanziarie.