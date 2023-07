Maturità, nel dopo Covid i voti sono più bassi e calano anche i 100 e lode

I dati del Ministero degli esami 2023. In Veneto i super diplomati sono stati l'1,4% contro il 2% dell'anno scorso

Il cambio delle regole non ha intaccato la media del 99,9% di studenti che superano l'esame di maturità, ma con il ritorno alla normalità i voti si sono abbassati. La conferma arriva dai dati rilasciati dal Ministero dell'istruzione e del merito: in Veneto, rispetto a un anno fa, sono diminuiti sia i 100 che i 100 e lode e più in generale si assiste a uno spostamento verso il basso dei punteggi ottenuti dai diplomati del 2023.

D'altra parte, dopo tre anni caratterizzati dall'emergenza Covid, quest'anno lo schema dell'esame di Stato ricalcava quasi del tutto quello pre-pandemia, con due scritti di carattere nazionale, l'orale su tutte le materie e le commissioni formate da professori sia interni che esterni alla classe, oltre al presidente esterno. Come si evince dalle tabelle ministeriali, scendono i super diplomati con il 100 e lode: nella nostra regione sono l'1,4% (in termini assoluti 529) contro il 2% di un anno fa. Allo stesso tempo diminuiscono i ragazzi e le ragazze che hanno ottenuto il cento tondo: sono il 5,5% quest'anno, mentre lo scorso luglio erano il 7,8%.

Diminuiscono, inoltre, le votazioni comprese tra 91 e 99 (da 15,1% a 10,5%), e quelle comprese tra 81 e 90 (dal 20,2% del 2022 al 17,4% del 2023). Aumenta la percentuale di diplomati nella fascia 71-80, passando da 28,4% dell'anno scorso a 30,2%, e quella dei diplomati nella fascia 61-70 (che vanno dal 22,3% al 29,1%). Gli studenti usciti con il 60 sono il 5,7%: l'anno scorso erano il 4,2%.

Le regioni che registrano il più alto numero di super diplomati sono la Puglia e la Calabria, con il 5,6%, seguite da Umbria (4,7%), Molise e Sicilia (entrambe con il 4,2%). A livello nazionale, il liceo classico si conferma al primo posto per numero di diplomati con lode: sono il 7,8%.