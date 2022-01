Massacrato di botte in casa a Capodanno. Ora lotta per la vita

I colpi, le grida di aiuto e i lampeggianti dell’ambulanza e delle pattuglie della questura che rischiarano la notte. Poche ore dopo lo scoccare del nuovo anno, Alessandro Pegorarotto, 51 anni, è stato soccorso in un lago di sangue all’interno del condominio al civico numero 21 in Stradella Sansigoli, a Vicenza, tra l’ospedale San Bortolo e il seminario. A ridurlo in fin di vita sarebbe stato Paolo Didoni, di 48, suo vicino di casa, finito in carcere con l’accusa di tentato omicidio. La posizione di quest’ultimo potrebbe, però, aggravarsi. Le condizioni di Pegorarotto, riferisce infatti Il Giornale di Vicenza, sono ritenute critiche dal personale sanitario. La vittima del brutale pestaggio è ricoverata in fin di vita, in coma farmacologico, nel reparto di rianimazione con numerose lesioni interne.

La lite. La notizia del fatto di sangue non è stata diffusa dalle forze dell’ordine, che hanno le bocche cucite. Il recente decreto del ministro della giustizia Cartabia stabilisce che possa essere solamente il procuratore a decidere quali informazioni devono essere divulgate ai giornalisti e la procura di Vicenza non ha riferito nulla sul caso di Stradella Sansigoli. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, Didoni, già noto alle forze dell’ordine, vive da solo in uno degli appartamenti al secondo piano del piccolo condominio. Pegorarotto, invece, abita al terzo. La notte tra San Silvestro e Capodanno i due si sarebbero ritrovati nell’abitazione di Didoni e, all’improvviso, avrebbero cominciato a discutere per futili motivi. Forse per questioni legate allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Le botte. L’aggressione sarebbe scattata attorno alle 2.30 di ieri. È a quell’ora che alcuni residenti sono stati svegliati dai colpi e dalle urla che provenivano dall’appartamento al secondo piano, ora finito sotto sequestro. «Abbiamo sentito qualcuno che gridava aiuto e abbiamo chiamato la polizia perché abbiamo subito capito che stava succedendo qualcosa di grave», racconta qualche vicino. Didoni, divenuto una furia, avrebbe cominciato a colpire a mani nude il malcapitato, che avrebbe tentato di scappare per le scale dove sono state trovate numerose chiazze di sangue. L’arrestato avrebbe inferito su Pegorarotto anche quando quest’ultimo era finito a terra, rifilandogli alcuni calci particolarmente violenti alla testa e all’addome.

L’allarme. Ricevuta la segnalazione, la centrale operativa della questura ha immediatamente dirottato in Stradella Sansigoli le pattuglie delle volanti mentre il Suem ha inviato medico e infermieri. All’arrivo di poliziotti e soccorritori, la vittima versava in gravissime condizioni ed è stata trasportata con la massima urgenza al pronto soccorso del vicino ospedale dove gli sono state riscontrati traumi, fratture ed emorragie interne. Pegorarotto è stato quindi operato d’urgenza e ricoverato in un letto della rianimazione, dove viene costantemente monitorato dal personale sanitario. In base a quanto trapela dal San Bortolo, la sua vita sarebbe appesa a un filo.

Le manette. Le indagini sono state affidate agli investigatori della squadra mobile e sono coordinate dal pubblico ministero di turno, Claudia Brunino. I detective hanno effettuato un lungo sopralluogo all’interno della palazzina, dove hanno lavorato per ore anche gli esperti della polizia scientifica. Il presunto aggressore ha voluto essere accompagnato al pronto soccorso per accertamenti, dopodiché è stato portato negli uffici della questura dove è stato ascoltato per ore. Nel pomeriggio è poi stato arrestato e accompagnato in carcere, come disposto dal pm.