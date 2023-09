Marmomac, accordo per sostenibilità Verona District-Arb Sbpa Stone District riunisce 734 aziende venete del settore lapideo

(ANSA) - VENEZIA, 25 SET - Verona Stone District e Arb Sbpa hanno annunciato l'avvio di un accordo di partnership per la promozione e la valorizzazione dei temi della sostenibilità tra le imprese del settore del marmo e della pietra. L'accordo sarà illustrato nel corso di Marmomac 2023, la più importante fiera mondiale di settore che si apre domani a Verona. Grazie a questa collaborazione, le aziende che aderiscono al Verona Stone District potranno beneficiare del supporto di Arb SBpA per l'analisi e la valorizzazione di tutti gli aspetti della sostenibilità, per soddisfare le crescenti aspettative di clienti e investitori in questo ambito. Verona Stone District, che ha 20 di storia, è il distretto industriale che riunisce circa 734 aziende venete del settore lapideo per un totale di 5.500 addetti. Il distretto contribuisce all'export delle pietre lavorate per un ammontare di vendite che nel 2022 ha superato i 564 milioni di euro. (ANSA).