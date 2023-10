Mamma investita mentre spinge la carrozzina: fuori pericolo la donna rimasta ferita per salvare il figlio

È stata dichiarata fuori pericolo ed è stata trasferita dal reparto di rianimazione a quello di neurochirurgia del San Bortolo di Vicenza, dove sarà sottoposta ad alcuni interventi per ricomporre le varie fratture riportate, O. B., 39 anni, investita sabato mattina 30 settembre assieme al figlioletto di cinque anni in via Angussola da una Micra Nissan.

Nell'incidente era rimasto coinvolto anche il figlio.

L'auto era condotta da Mario Stella,79 anni, che colto da un malore ha proseguito la sua guida senza controllo schiantandosi contro il muretto di un'abitazione decedendo sul colpo.

La donna era appena partita attorno alle 11 con il marito e il piccolo dall'abitazione quasi all'inizio di via Angussola per fare una passeggiata vista la soleggiata mattinata quando giunta sul lungo e stretto rettilineo è sopraggiunta alle loro spalle l'auto del pensionato diretto verso casa dal momento che risiedeva nella stessa via.

Il marito ha dato l'allarme evitando il peggio

Grazie all'allarme dato dal marito che precedeva il resto della famiglia la donna si è spostata verso destra proteggendo il figlioletto non riuscendo però ad evitare l'impatto con l'auto che li ha scaraventati nel vicino fossato. La 39enne ha riportato gravi traumi ed è stata soccorsa dai sanitari del Suem 118 ricorsi all'eliambulanza di Padova che l'ha trasportata al San Bortolo di Vicenza.

Meno gravi invece le condizioni del piccolo che dopo le prime cure sul posto è stato condotto in ambulanza al reparto di pediatria del nosocomio cittadino restandovi in osservazione fino a ieri pomeriggio per essere poi dimesso.

Grande lo sconcerto anche il giorno dopo in via Angussola per un evento senza precedenti sulla tranquilla via di campagna frequentata da tanti camminatori, anche se qualcuno dei residenti aveva già segnalato alle autorità competenti i problemi alla guida di Mario Stella originario di Merano, celibe, trasferitosi diversi anni fa con la madre in via Angussola, 50 dove viveva da solo.

I precedenti incidenti del pensionato

Lo scorso giugno l'uomo aveva abbattuto con l'auto il cancello di un vicino di casa proseguendo la corsa nel giardino per diversi metri, mentre a luglio si era capottato in via Angusssola finendo sul fossato e rimanendo illeso.

Un dramma annunciato, dunque, che ha rischiato di trasformarsi in una tragedia anche per i due feriti.

30 settembre 2023

