Maltempo, salvata automobilista sommersa dall'acqua In un sottopasso del Vicentino

(ANSA) - VICENZA, 28 GIU - C'è volta oltre un'ora per mettere in salvo una donna in un sottopasso che ieri sera, a causa del maltempo, è stato invaso dall'acqua. I vigili del fuoco sono intervenuti a Cismon del Grappa, nel comune di Valbrenta, per soccorrere un'automobilista, finita quasi sommersa con la sua vettura. Le squadre, arrivate da Bassano del Grappa, hanno recuperato l'auto, mentre la donna è riuscita in qualche modo, prima dell'arrivo dei soccorsi, a uscire dall'auto e mettersi in salvo. (ANSA).