Maltempo: danni per il vento, molti interventi nel Vicentino

(ANSA) - VENEZIA, 07 FEB - Sono molte decine gli interventi dei vigili del fuoco per il forte vento che da questa mattina sta interessando il Veneto, in particolare la provincia di Vicenza . I pompieri hanno iniziato le operazioni di soccorso nell'area berica con la caduta di un palo Telecom a Isola Vicentina. Altri pali del telefono, sempre pericolanti, hanno visto l'intervento delle squadre a Schio, a Villaverla, a Romano d'Ezzelino, a Torri di Quartesolo, a Sandrigo e a Rosà. In città, a Vicenza, interventi per la caduta di due impalcature in Via Cimone e Contrà San Rocco fortunatamente senza persone rimaste ferite, di un lucernario pericolante e di una ringhiera pericolante di un condominio. Operazioni anche per un pioppo caduto sulla careggiata in Via Gagliardotti e un altro albero in Strada Beregane a Vicenza. Sempre in città interventi di soccorso per cornicioni pericolanti all'ex tribunale di Santa Corona e in Contrà San Pietro e un vetro rotto al settimo piano della torre Everest di Via Torino. Intervento dei vigili del fuoco per una insegna pericolante in via Gorizia a Piovene Rocchette e una grondaia penzolante in Via Copernico a Valdagno. Un pino ha completamente invaso la sede stradale in Via Motta a Cornedo Vicentino. Intervento dei vigili del fuoco di Schio in Via Castellaro a Salcedo per la copertura di un tetto, dove alcune parti sono finite in un parcheggio sopra alcune autovetture. (ANSA).