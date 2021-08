Ancora grandine in Veneto, paura per un campo scout sull'Altopiano

Ancora maltempo sul Vicentino, con forti temporali e grandine che hanno colpito a macchia di leopardo diverse zone della provincia.

Una lunga e violenta grandinata con accumuli su prati e tetti si è verificata a Valdagno, dove si sono registrati anche alcuni allagamenti. Chicchi, fortunatamente di piccole dimensioni, anche nel Thienese.

Grandine e pioggia non hanno risparmiato nemmeno l'Altopiano, già colpito dal maltempo nella giornata di sabato. I chicchi di ghiaccio piovuti dal cielo hanno imbiancato Enego. Allagamenti sono segnalati anche nel territorio di Lusiana Conco.

Nel primo pomeriggio soccorso alpino e protezione civile sono intervenuti nei boschi sopra Cesuna per aiutare un gruppo scout veneziano. Sul campo scout in Val Magnaboschi, dove 22 ragazzi stavano passando la loro vacanza assieme a sei accompagnatori, si era infatti scaricato un forte temporale, con pioggia, raffiche di vento e il rischio di fulmini. I soccorritori hanno quindi aiutato il gruppo a spostarsi, caricandolo sulle due jeep di stazione e su altri due fuoristrada della Protezione civile di Roana e trasferendolo al sicuro per questa notte al palazzetto di Cesuna.