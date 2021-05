Maltempo, allerta temporali da stasera a domani mattina

Le previsioni meteorologiche del Veneto segnalano per la serata di oggi, martedì 18 maggio, e per il primo mattino di domani, mercoledì 19, precipitazioni a tratti diffuse, a prevalente carattere di rovescio e temporale.

Sulla pedemontana e sulla pianura, in particolare sulle zone centro-orientali, saranno possibili forti rovesci e non si esclude qualche temporale intenso con locali grandinate. Visti i fenomeni meteorologici previsti la criticità idrogeologica attesa è riferita allo scenario per temporali forti.

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un avviso di criticità idrogeologica, con particolare riferimento alla rete idraulica secondaria, fissando dalle 18 fino alle 9 di domattina lo stato di Attenzione (allerta gialla) per i bacini: