Malore sindaco Venezia: in miglioramento, lascia intensiva

(ANSA) - PADOVA, 26 MAR - Sono in miglioramento le condizioni di salute del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ricoverato dalla tarda serata del 24 marzo presso l'ospedale di Padova a seguito di un malore. Dopo un iniziale ricovero presso la Terapia Intensiva, per un prudenziale monitoraggio continuo delle condizioni mediche, Brugnaro viene trasferito in giornata presso un reparto di medicina generale. (ANSA).