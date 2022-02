Malore in salita, trovato morto scialpinista nel bellunese

(ANSA) - FALCADE (BELLUNO), 26 FEB - Uno scialpinista di Agordo (Belluno), di 69 anni, è stato ritrovato dal Soccorso alpino privo di vita, la scorsa notte, nelle vicinanze del passo San Pellegrino, nel comune di Falcade (Belluno). L'allarme è stato lanciato verso le ore 23.00 di ieri al Soccorso alpino della Val Biois da parte della moglie dell'uomo, allarmata per il suo mancato rientro. La donna non sapeva esattamente dove fosse diretto, e il cellulare suonava libero senza risposta. Una squadra ha iniziato a visionare i parcheggi delle partenze usuali con gli sci e ha rinvenuto l'automobile dell'uomo località Zingari Bassi, in direzione Passo San Pellegrino. I soccorritori hanno quindi appurato che lo scialpinista era stato visto partire alle 9.30. Una squadra ha iniziato subito la salita, mentre un'altra si è portata alla fine del tracciato, verso Col Margherita, con la motoslitta messa a disposizione dagli Impianti Falcade, per avviare la ricerca dall'alto. E' stato uno dei soccorritori, sceso dal mezzo, a ritrovare attorno a mezzanotte e mezza il corpo senza vita dello sciatore che, in fase di salita, era stato colto da malore. Ottenuto il nulla osta dalla magistratura per la rimozione, la salma è stata imbarellata e trasportata al Passo. (ANSA).