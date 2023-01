Malore fatale sulle piste di fondo, morto uno sciatore

Tragedia ad Asiago, uno sciatore è morto questa mattina sulle piste da sci di fondo. Vani i tentativi di rianimazione dell'equipe medica giunta con l'elisoccorso da Treviso.

L'allerta è scattata intorno alle 12 di oggi, martedì 31 gennaio, al centro fondo accanto al Golf Club di Asiago in via Meltar. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo stava sciando sulle piste dell'impianto Arena Golf quando avrebbe accusato un malore. Le sue condizioni sono apparse fin da subito estremamente gravi; secondo le prime informazioni l'uomo avrebbe avuto un arresto cardiaco.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi e l'elicottero. L'area è stata isolata e messa in sicurezza mentre il personale sanitario ha tempestivamente avviato le manovre. Purtroppo, però, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.