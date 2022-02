In bicicletta sui colli, si sente male e muore sotto gli occhi dell'amico

Quello che doveva essere un salutare giro in bici con un amico, sulle strade dei Colli Euganei, in un sabato pomeriggio assolato e con temperature per nulla proibitive, è finito in tragedia per un cicloamatore di Grumolo delle Abbadesse, nel Vicentino.

Il dramma, secondo quanto riporta Il Giornale di Vicenza, si è consumato poco dopo le 17 di ieri pomeriggio alle porte del centro di Bastia di Rovolon. Antonio Bacciliero, 66 anni, mentre percorreva assieme al compagno che condivide la sua stessa passione per la due ruote la pista ciclabile che collega via Lovolo con il centro del paese, improvvisamente è crollato a terra colpito da malore.

L'amico, che si è reso conto subito della gravità del caso, ha immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto, in un campo poco lontano da dov'è avvenuta la tragedia, è atterrato l'elisoccorso del Suem 118, l'ambulanza del Policlinico di Abano Terme è invece entrata dalla pista ciclabile. I sanitari hanno tentato in tutti i modi di rianimare il cicloamatore ma non c'è stato nulla da fare. A portarlo alla morte è stato molto probabilmente un infarto fulminante.

Antonio Bacciliero, che dal racconto degli amici è iscritto ad un gruppo sportivo del vicentino, non era la prima volta che usciva in sella alla sua bicicletta super leggera in compagnia dell'amico che ha raccontato ai carabinieri di averlo visto, ad un certo momento mentre lo seguiva a ruota, zigzagare prima di crollare esanime a terra sull'asfalto della pista ciclabile che costeggia la canaletta e corre parallela alla trafficata via Ponte Tezze che collega Bastia a Carbonara.

Sul posto per i rilievi di rito sono arrivate due pattuglie di carabinieri: una dalla stazione di Teolo e l'altra dalla caserma di Lozzo Atestino. Bacciliero, che non era sposato, sembra non avesse manifestato nell'ultimo periodo problemi cardiocircolatori. In via Ponte Tezze, appena si è sparsa la notizia della tragedia sono arrivati la sorella e il cognato. Subito dopo dal paese del vicentino sono giunti anche alcuni colleghi cicloamatori, increduli di quanto successo.