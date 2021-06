Zaia: «Vaccini anticipati per chi va a un matrimonio e accesso diretto, senza prenotazione, per over 60»

Oggi il Veneto è entrato in zona bianca, eliminato il coprifuoco e riaperte quasi tutte le attività. Il presidente della Regione, Luca Zaia, torna in diretta per fare il punto sull'emergenza coronavirus e sull'andamento della campagna vaccinale.

Due le principali novità del giorno: chi è invitato a un ricevimento di nozze può richiedere il vaccino sulla categoria apposita presentandosi al centro vaccinale con l'invito alla cerimonia. Inoltre, tutti gli over 60 che non hanno ancora ricevuto il vaccino, potranno recarsi senza prenotazione in uno qualsiasi dei centri vaccinali per la somministrazione di Johnson & Johnson.

I DETTAGLI DELLA DIRETTA

Luca Zaia e l'assessore Lanzarin presentano l'iniziativa della Città della Speranza per la raccolta fondi a favore della ricerca. La past president Fochesato dichiara: «Ringrazio chi ci vorrà sostenere comprando questo asciugamano perché ci permetterà di aiutare più bambini, molti di noi hanno perso i propri bimbi e non vorremmo che nessuno altro ci passasse».

IL BOLLETTINO

«Sono 38 i positivi delle ultime 24 ore, pari allo 0,82% rispetto ai tamponi eseguiti. Sono 571 i ricoverati (-5). Un morto, siamo ancora l'ottava regione in Italia per decessi.»

PUNTO STAMPA

«Quanto durerà ancora questa conferenza? Durerà finché servirà, ovvero finché avremo comunicazioni utili per i veneti e oggi abbiamo due comunicazioni importanti per i nostri cittadini. Anche grazie a questo punto stampa abbiamo una campagna vaccinale così performante»

VACCINI e ZONA BIANCA

«Abbiamo superato i 3 milioni di dosi inoculate e di questi un milione ha già completato il ciclo vaccinale. Dalla mezzanotte è scattata la zona bianca per il Veneto, un successo dato dal fatto che ci vuole anche un po' di fortuna. Abbiamo avuto una seconda fase molto impegnativa e oggi siamo ufficialmente la prima grande regione italiana che entra in zona bianca, non è la festa della liberazione, ci vuole prudenza perché il pericolo è ancora all'angolo. Sui vaccini si può dire di tutto, ma di certo chi si vaccina non finisce in ospedale, abbiamo svuotato i reparti. I pochi contagiati di oggi sono sintomatici e non sono vaccinati.

CONTACT TRACING

«Un po' di attenzione, però, ci vuole ancora. Poi credo che di questo virus non sappiamo ancora tutto, basta leggere un po' di letteratura internazionale per capire che si dice tutto e il contrario di tutto. Non caliamo la guardia con il contact tracing e con i tamponi, non chiudiamo la macchina dei tamponi, e cerchiamo di capire come funzionano le varianti e credo che i vaccini cambieranno per l'autunno»

MASCHERINA

«Mascherina, quanto dovremo ancora portarla? Io credo che ce la porteremo sempre dietro per le occasioni di affollamento. E poi voglio dire, quanti di voi hanno preso il raffreddore quest'anno grazie alla mascherina?»

VACCINI AGLI SPOSI

«Una delle due novità di oggi: chi ha le partecipazioni per un matrimonio ha la precedenza per la vaccinazione. Per prenotarsi bisogna forzare il sistema, ma dovete presentarvi al centro vaccinale con l'invito alla cerimonia»

SALTAFILA PER OVER 60

«Chi ha più di 60 anni può andare, con accesso diretto e senza prenotazione, in qualsiasi centro vaccinale e hanno diritto, da oggi, ad avere il vaccino a dose unica Johnson & Johnson. Può rivolgersi anche al proprio medico di base. Approfittatene perché abbiamo 70mila vaccini. Gli over 60 ancora da vaccinare sono 184mila»

NO ASTRAZENECA PER UNDER 60

«Noi non facciamo open day Astrazeneca per under 60, in questa fase preferiamo essere prudenti e seguire scrupolosamente la direttiva Aifa»