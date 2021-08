Zaia: «Anticorpi covid, al via uno studio sugli over 80». Lanzarin: «Già 100 gli operatori sanitari no-vax sospesi»

Il presidente della Regione, Luca Zaia, è tornato in diretta oggi per dare aggiornamenti sull'emergenza Covid in Veneto e sulle ultime disposizioni per i vaccini. Zaia ha spiegato che vi è stata una buona risposta dei giovanissimi all'iniziativa di accesso diretto ai vaccini per la fascia 12-19 anni e ha invitato tutti i ragazzi che intendono farlo a presentarsi liberamente ai centri vaccinali. Il presidente ha anche spiegato che si è tornati all'intervallo di 21 giorni tra la prima e la seconda dose (a giugno si era saliti a 35 giorni) e che quindi gli studenti che decidono di vaccinarsi in questi giorni riusciranno a iniziare la scuola con la vaccinazione completata.

Dai giovani agli anziani. Zaia si è infatti posto il problema della durata degli anticorpi covid negli anziani e ha deciso di far partire un monitoraggio tra gli over 80 in previsione di una eventuale terza dose prima dell'arrivo dei mesi freddi. «Così da non ritrovarci nell'emergenza case di riposo in inverno».

L'assessore Manuela Lanzarin ha infine reso noto il numero di operatori sanitari del Veneto non ancora vaccinati e ha spiegato che in tutta la Regione sono già 100, tra medici, infermieri e altre figure sanitarie, quelli sospesi dalle Ulss.

LA DIRETTA

IL BOLLETTINO

«Sono 291 i nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore, pari al 2.72% del 10.714 tamponi eseguiti. In ospedale ci sono 231 persone (+13), 35 in terapia intensiva (+2) e 186 in area non critica (+11). Nessun nuovo decesso»

CURE DOMICILIARI

«C'è un dato, quello degli ospedali, che ci dice che il virus c'è e non è finita. I ricoveri ci sono e spesso si dice che i ricoveri ci sono perché non ci sono le cure domiciliari. Voglio ricordare che il 95% dei nostri positivi sono stati curati a casa dalle nostre Usca e dai medici di base, vale a dire almeno 420mila curati a casa. Il protocollo delle cure domiciliari non è una imposizione delle cure da fare, è stato redatto da un pool di professionisti, ma tutti i medici possono autorizzare tutti i farmaci validati dall'Ema. La verità è che abbiamo un 5% di pazienti che gli puoi fare anche le magie ma hanno bisogno dell'ospedale. Questo significa che se abbiamo tanti malati avremo tanti in ospedale»

MONITORAGGIO PER OVER 80

«Il 76 per cento dei ricoverati ha avuto una dose o non si è vaccinata, il 64 per cento non è vaccinato. Significa che il vaccino sta funzionando anche se crescendo con l'età cala la risposta anticorpale del vaccino. Infatti noi vogliamo fare un monitoraggio degli over 80 per capire quanto dura la risposta anticorpale in un'ottica di una eventuale terza dose per questa fascia. È vero che la vaccinazione funziona, ma è altrettanto vero che dobbiamo assicurarci che le fasce più deboli mantengano la copertura anticorpale per non trovarci in autunno a nuovi drammi nelle case di riposo.»

TERAPIE INTENSIVE

«Inesorabile anche se lento aumento di ricoveri in terapia intensiva, ne abbiamo 35 e ne vorrei vedere zero. Io penso che la strategia passi dal mettere in sicurezza gli anziani per non ritrovarci un milione e 600mila persone che alle porte dell'inverno si trova senza anticorpi»

GIOVANISSIMI VACCINATI

«Dal 13 agosto abbiamo avuto 1.832 ragazzi (12-18) che si sono vaccinati con accesso diretto su 13.782 vaccini eseguiti. Ricordo che questa fascia di età può recarsi in qualsiasi centro vaccinale senza prenotazione. Abbiamo anche anticipato la seconda dose tornando ai 21 giorni, quindi i giovani che decidono di vaccinarsi in questi giorni saranno completamente vaccinati per l'inizio delle scuole»

PERCENTUALI VACCINATI

«Nella fascia 70-79 anni, il 92% è vaccinato (o con una dose o prenotati), 87% di sessantenni, 79% cinquantenni, 70% quarantenni, 66% trentenni, 71% ventenni e 55% nella fascia 12-19. Un ragazzo su due ha già almeno una dose. Media regionale 77.2% con almeno una dose. Se dovessimo dire, la fascia d'età che "performa" meno è quella dei cinquantenni. Verosimilmente siamo vicini all'immunità di gregge. A nessuno piace assumere farmaci, ci siamo sacrificati. È pur vero che c'è una parte della popolazione che non può o non se la sente e va rispettato, i toni aggressivi non ci aiutano»

PLASMA AUTOIMMUNE

«La banca del sangue c'è ed è stata usata. Successivamente è stata quasi completamente soppiantata dall'uso degli anticorpi monoclonali. E ricordo che in Veneto chi è stato curato con i monoclonali non è morto. E la metà dei monoclonali usati in Italia sono stati usati qui da noi. Non è vero che si possono usare solo per particolari casi»

QUESTIONE AFGHANISTAN

«Ho sentito Di Maio oggi, ci stiamo interessando del caso della signora afgana che si trova da noi e ai ricongiungimenti familiari. Sembra che i talebani abbiano garantito l'incolumità di chi se ne vuole andare, là è una tragedia, avete visto l'assalto agli aerei per scappare. Si tratta di persone che scappano dalla morte. Io faccio un ragionamento da uomo della strada, dico che questo nuovo Stato che nascerà non potrà essere riconosciuto. Abbiamo sprecato molto denaro per fare cosa? Per niente. Qui ci sono temi di geopolitica che non sono in grado di affrontare».

Interviene l'assessore Manuela Lanzarin

OPERATORI SANITARI NON VACCINATI

«Il dato complessivo degli operatori sanitari non vaccinati è di 17.500, sanitari pubblici e privati e dentisti. Circa 200 hanno prenotato la vaccinazione nelle ultime settimane. I dipendenti o convenzionati con la Regione sono 4.216, sia medici sia operatori del comparto (infermieri e oss). Le Ulss stanno proseguendo con gli accertamenti e le procedure di verifica. Attualmente sono circa 100 persone sospese in tutta la Regione, l'Ulss6 ha sospeso anche alcuni medici di famiglia. Prima di arrivare alla sospensione del medico del territorio è chiaro che dobbiamo avere la copertura per gli assistiti».