Zaia: «Ucraina, il Veneto pronto ad accogliere i profughi. A Verona apriremo gli ospedali di Zevio e Isola della Scala»

Luca Zaia torna in diretta da Palazzo Balbi per affrontare la questione dell'emergenza ucraina e per dare gli ultimi aggiornamenti sulla situazione coronavirus nella nostra regione. I dati sembrano in continuo miglioramento: secondo i numeri di ieri, scende la mortalità in Italia e anche le strutture sanitarie continuano a sentire meno la pressione dei ricoveri Covid.

LA DIRETTA

INVASIONE UCRAINA

«Ucraina, ho cancellato il viaggio istituzionale a programmato all'Expo di Dubai. Niente può giustificare una simile atrocità, questa guerra rischia di diventare un Vietnam e va fermata».

VENETO PRONTO AD ACCOGLIERE

«Ho ricevuto moltissime offerte da parte delle imprese venete a ospitare, dare lavoro e aiuto a chi arriva dall'Ucraina. E dal punto di vista sanitaria, visto che anche la morsa covid si sta allentando, siamo pronti a dare a chi arriva tutte le possibili coperture sanitarie. Vi annuncio anche che noi siamo pronti ad aprire 455 posti letto (in quattro ospedali, tra questi quelli di Zevio e Isola della Scala, ndr) in via emergenziale, ospedali che possono diventare, all'occorrenza, dei dormitori. Anche se la tipologia delle persone che arrivano ora dall'Ucraina è quella del ricongiungimento familiare. E ci stiamo attivando anche per le richieste di farmaci, faremo un numero di conto corrente prima di sera per quanti vorranno fare una donazione. La Regione si farà garante dell'utilizzo di questi fondi. Non escludo che se i profughi saranno tanti, chiederemo anche l'aiuto delle famiglie venete a ospitare mamme e bambini, chi ha case spaziose o vuote. Non sappiamo ancora i numeri di quanti arriveranno, ma ne arriveranno».

MINACCIA ATOMICA

«Mi preoccupa moltissimo la minaccia atomica. Visto come è partita in modo sconsiderata questa aggressione, io non sottovaluterei che persi tutti i freni inibitori si vada oltre. Io spero che passi alla storia come la guerra lampo più veloce, ma le premesse sono brutte. Io non sono un esperto, ma questo è l'esito di tante scelte non fatte in passato. L'Europa deve fare l'Europa e l'ingresso dell'Ucraina in Europa è uno scenario possibile»

PROFILASSI DEI PROFUGHI

Interviene l'assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin: «Abbiamo fatto un incontro per capire, e aspettiamo una circolare nazionale, quali attività portare avanti dal punto di vista sanitario nei confronti dei profughi. Faremo la profilassi, con tampone e le verifiche sulla vaccinazione. Dobbiamo valutare per la quarantena. Ci sono già interazioni con l'Azienda ospedaliera di Verona».

ATTIVATA LA MACCHINA DELLA PROTEZIONE CIVILE

Interviene l'assessore alla Protezione Civile, Gianpaolo Bottaccin: «Oggi pomeriggio prima riunione ufficiale. Devo dire che ho difficoltà a tenere fermi tutti i volontari che già scalpitano per dare aiuto a queste popolazioni. Attendiamo di capire cosa ci viene chiesto per coordinarci con il dipartimento nazionale, siamo sui blocchi di partenza».

SITUAZIONE COVID

«Quasi 28 milioni di tamponi fatti dall'inizio della pandemia. Sono 1.253 i positivi delle ultime 24 ore su 16.552 tamponi, incidenza è del 7,57%. Da un mese siamo tra le 3-4 regioni con incidenza più bassa. Oggi sono 53mila i positivi in isolamento. I ricoveri: 1.141, 1.048 in area non critica e 93 in terapia intensiva. Le intensive non covid sono 312, dovuto al lavoro dell'apertura delle attività. Tre decessi in 24 ore. Sono buoni dati, ne stiamo venendo fuori, spero sia l'ultimo giro anche se non lo sarà, ma mi auguro che se sarà, sarà a livello influenzale»

VACCINI E NOVAVAX

«Siamo all'89,3% di vaccinati per la buona pace di quelli che non sono d'accordo, 32.8% la fascia 5-11 anni. Rt 0.72, al 4.6% di intensiva, 10,2% in area medica. Incidenza 620.8 su centomila abitanti. Novavax, 989 ad oggi, pensavo andasse meglio. Sembrava che fosse un problema del tipo di vaccino, ma è proprio una contrarietà totale. E continuiamo a mantenere la prenotazione e invito i cittadini che volessero vaccinarsi a prenotarsi.»

PREVISIONI ANDAMENTO CURVE

«In sette giorni dimezzamento delle terapie intensive secondo l'algoritmo, speriamo che sia realtà anche se le curve in tutte le province stanno arrivando in una sorta di pianoro. È anche vero che tra i positivi in terapia intensiva abbiamo molti "covid per caso"»

NUOVO PORTAVOCE, CAPOUFFICIO STAMPA REGIONE

«Presento ufficialmente Giuliano Zulin, quasi 45 anni, come nuovo portavoce, veronese di Legnago. È uno dei nostri veneti che ha preso le valigie ed è andato a Milano a suonare il campanello ed è arrivato ad essere per diversi anni vice direttore di Libero. Da domani inizia ufficialmente. Investiamo in una figura che sarà da trait d'union con le redazioni».

Zulin: «Ringrazio per la fiducia. Il mio obiettivo è soltanto quello di lavorare nella maniera serena possibile con dialogo continuo e con la mia pienissima disponibilità anche perché dobbiamo comunicare la grande azione, in virtù della crisi ucraina, della Regione Veneto»