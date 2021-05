Luca Zaia si è vaccinato, al governatore dose di Pfizer

(ANSA) - TREVISO, 12 MAG - Il governatore del Veneto Luca Zaia si è vaccinato oggi pomeriggio contro il Covid. Zaia, che si era prenotato personalmente nei giorni scorsi, è stato ricevuto nel centro vaccinale di Godega di Sant'Urbano (Treviso), il più vicino alla sua abitazione. A Zaia, che ha 53 anni, è stata somministrata una dose di "Pfizer". "E' andata benissimo - ha detto al termine Zaia ai giornalisti - le due alternative per la mia classe d'età erano Pfizer o Moderna , mi hanno dato Pfizer. Devo complimentarmi con gli operatori per per la velocità; eravamo in tanti in attesa, ma credo che non abbiamo aspettato più di 3-4 minuti. La macchina del Veneto, con 60 centri vaccinali, funziona". Quanto alle polemiche su amministratori che avevano scelto di vaccinarsi prima del loro turno, 'per dare l'esempio', il governatore del Veneto ha risposto: "ho aspettato il mio turno, ho prenotato con il mio telefonino, ho avuto anch'io le mie difficoltà, e poi mi sono presentato quanto toccava a me". (ANSA).