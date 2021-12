Luca Zaia: «Zona arancione con l'anno nuovo. Il decreto? Bene, risparmiamo un milione di quarantene»

Il governatore Luca Zaia torna in diretta oggi, giovedì 30 dicembre, alle 12.30 dalla sede della protezione civile di Marghera per fare il punto sulla situazione coronavirus in Veneto e delle nuove misure che il governo ha approvato su green pass rafforzato e quarantene. Il Veneto negli ultimi due giorni ha fatto registrare un boom di contagi, con numeri record.

LA DIRETTA

SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA

«L’incidenza dei malati di Covid in terapia intensiva è del 18% in terapia intensiva e del 19% in area medica»: lo dice il Presidente del Veneto Luca Zaia parlando dell’attuale situazione nella regione. «Il 10 gennaio arriviamo al 30% - aggiunge - che ci porta in arancione».

OSPEDALI

«Quest’anno la situazione è peggiore del dicembre 2020 ma se l’ospedalizzazione è ridotta di un terzo e i morti, dato sempre triste, non hanno mai raggiunto i 200 al giorno è perchè ci sono i vaccini. Se non ci fossero i vaccini saremmo tutti chiusi».

NUOVO DECRETO

«Dopo una lunghissima riunione con il Governo, ho sentito il ministro Speranza anche stanotte, un po' delle nostre istanze sono state raccolte. In particolare chi ha la dose booster non deve fare la quarantena, fa il tampone a 5 giorni solo se sintomatico. Evitiamo la quarantena a 1 milione 600mila veneti».

CONTACT TRACING

«Oggi siamo in un contesto di guerra rispetto al fare testing e screening: il contact tracing sta saltando con questi numeri. Il rischio è di non testare i sintomatici. In una fase in cui il virus circola è più facile beccarlo con il test antigenico prima che il molecolare».

«Il Veneto punta a inoculare 60mila dosi di vaccini al mese di cui 50 mila booster, ovvero terza dose. Occorre fare più dosi booster possibile è un percorso per evitare le quarantene».

TEST RAPIDI E MOLECOLARI

Interviene l'assessore Lanzarin: «Con una nuova circolare alle Ulss 9 diciamo che con un test rapido positivo si va in quarantena senza la conferma del molecolare. Il molecolare è bene continuare a farlo in caso di screening sanitari, care giver e case di riposo. E in caso di esito incerto negativo con il rapido. Questo per organizzare al meglio la tracciabilità in questo momento».

COVID E I BAMBINI

Dottoressa Liviana Da Dalt (direttrice del Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino dell'azienda ospedaliera di Padova): «I bambini infetti rappresentavano lo scorso anno una percentuale bassissima, circa il 5 per cento dei contagiati, ora invece la percentuale è pari al 25%. Contando che l'età pediatrica rappresenta circa il 17% della popolazione. Inoltre la fascia 5-11 anni, quella cui si propone il vaccino, rappresenta oltre il 50% dei casi pediatrici. Numeri esponenziali e in continua crescita che stanno preoccupando i pediatri di tutto il mondo. In questi due anni di pandemia si nota che i sintomi sono più lievi, ma non sono nulli, quindi ci sono ricoveri in terapia intensiva e decessi. Quasi un milioni di bambini infetti: più di 9mila bambini sono stati ricoverati in Italia e 36 morti, abbiamo avuto un bambino morto in Veneto questa settimana. In Veneto sono 75mila i bambini infettati da inizio pandemia e 25mila solo negli ultimi due mesi, una esplosione incredibile. A fronte di ciò i ricoveri sono molto ridotti, ma ci stiamo avvicinando ai 300 bambini ricoveri e di questi 13 che hanno avuto bisogno della terapia intensiva. L'altro problema importantissimo nei bambini è una complicanza che gli adulti non hanno, ovvero questa malattia che si manifesta in media in un bambino ogni mille, in Veneto finora ne abbiamo avuti 5mila. È una complicanza rara, ma sempre grave, che richiede ricovero e terapie molto avanzate e per il 30% richiede ricovero in terapia intensiva»

«Certamente noi pediatri abbiamo colto con entusiasmo la vaccinazione 5-11 anni perché c'è la convinzione che in generale le vaccinazioni sono uno dei più grandi successi della moderna medicina. E questo vale anche per la vaccinazione da Sars-Cov 2.»