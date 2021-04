Luca Zaia : «Abbiamo dati da zona gialla, ma tutto aprile in trincea. Rischio stop Astrazeneca, ci restano dosi solo per i richiami»

Il video non può essere visualizzato in quanto non è stata accettata la cookie policy.

Luca Zaia in diretta per dare gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Veneto. Ad oggi sono circa 1 milione e 31mila i vaccini somministrati nella regione, il 5,8% dei veneti ha completato il ciclo di vaccinazione.

BOLLETTINO

«Sono 1.111 i positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore, pari al 2,53% dei tamponi eseguiti. Sono 35.537 i positivi ad oggi, in calo. Sono 2.298 (+11) i ricoverati totali. I numeri negativi sui ricoveri ancora non si vedono e questo ci preoccupa. I ricoveri sono così divisi: 1.975 (+3) in area non critica e 323 (+8 ) in intensiva. Totale dei morti +103, non è un dato reale perché abbiamo avuto un blocco del sistema, ma sono sempre tanti»

DATI DA AREA GIALLA

«L'infezione c'è, lo vediamo dai numeri e dalle terapie intensive e dai morti. 0.96 Rt e 168,4 di incidenza, stiamo calando, siamo da zona gialla in questo momento. Ma sapete che per legge non lo saremo perché fino al 30 aprile tutta Italia è arancio o rossa, quindi faremo tutto aprile in trincea. Abbiamo realtà come Padova e Verona con forte pressione ospedaliera. C'è stata una fase di arresto di qualche giorno e poi ha ripreso a salire la curva»

DILEMMA ASTRAZENCA

«Oggi abbiamo fatto una riunione importante con i direttori generali, ma il problema principale è quello che ci dirà Ema sull'uso di Astrazeneca, ma non sono molto fiducioso Il rischio concreto è che si tolgano gli under 65 se non la sospensione totale e questo ci crea non pochi problemi. Se scompare Astrazeneca capite che la campagna vaccinale rischia un rallentamento non da poco e poi c'è il problema dei richiami. Senza Atrazeneca avremo un "buco" del 50 per cento. E se venisse ridotta la sua possibilità di utilizzo, avremo le dosi ma non le persone da vaccinare, perché adesso possiamo usarlo dai 16 ai 55 anni, se dicono che va bene solo per gli over 65, si riduce la base di persone vaccinabili»

PROBLEMI FORNITURE

«Nella migliore delle ipotesi passerà il modello tedesco e dovremo usare solo Moderna e Pfizer. Johnson & Johnson arriverà poco ad aprile, poi il grosso a maggio. A maggio abbiamo una previsione di 1 milione e 90mila dosi. Ci serve stabilità di fornitura. Tragedia vaccini, senza forniture rischiamo di avere dosi solo per i richiami e di dover fermare le nuove vaccinazioni. »

DISGUIDI VACCINI DISABILI

«Stamattina abbiamo parlato di disabili e questi disguidi che non sono simpatici. Se si riesce in via informatica a modificare il sito di prenotazione obbligando alla presentazione della vaccinazione perché per quanto aggiorniamo le liste, mancherà sempre qualche disabilità. Mi auguro per domani sia trovata la soluzione»

CONTAGI IN FAMIGLIA

«Abbiamo notizie che molti dei contagi nascono in famiglia, figli che vanno a pranzo dai genitori e nonni, quindi la raccomandazione è sempre la stessa: lavarsi spesso le mani ed evitare ogni tipo di assembramento, anche andando dal parrucchiere o al supermercato nei giorni e negli orari meno frequentati. Poi vedremo l'effetto che avrà sui contagi la riapertura delle scuole. Dobbiamo venirne fuori più velocemente possibile, questo poco ma sicuro»

VERTICE

«Domani alle 14 avremo un vertice tra Regioni in previsione di quella delle 17 con il Governo. Credo che il tema vaccini sarà quello cogente»