Lanzarin: «Il calo prosegue, intensive sotto i 100 ed rt a 0,74. Il 7 giugno saremo area bianca»

Luca Zaia lascia il posto all'assessore Manuela Lanzarin nella diretta quotidianaper dare gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus e sulla campagna vaccinale. Proprio ieri Zaia ha insistito sulla possibilità di fare il vaccino ai turisti in vacanza in Veneto.

IL BOLLETTINO

«Sono 293 i positivi delle ultime 24 ore, pari a 0.90% dei tamponi eseguiti. Sono 12.646 gli attualmente positivi di oggi. Calo anche nei ricoveri: 903 in totale (-38) di cui 804 in area non critica (-24) e 99 in intensiva (-14). Sono 8 i decessi. L'Rt è 0,74 e incidenza 44 su 100mila abitanti. Dal 7 giugno, se manteniamo questa incidenza per 3 settimane, passeremo in area bianca»

VACCINAZIONI

«Vaccinazioni, sono ancora circa 50mila i posti liberi fino al 16 giugno. C'è in programma un incontro per decidere le modalità di vaccinazione dopo i quarantenni, si ritiene sia necessaria uniformità tra le regioni»

TURISMO

«Ieri ho incontrato il mondo del turismo visto che con la Pentecoste arriveranno i primi turisti, siamo in attesa di un via libera nazionale per le vaccinazioni nelle aziende. Vedo che sono molto ottimisti e ci sono parecchie prenotazioni e ci si augura che la stagione possa andare bene»