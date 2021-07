Luca Zaia in diretta tra contagi in risalita e campagna vaccinale a rilento

Torna oggi, alle 12.30, l'appuntamento con il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, per gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus.

Il presidente fornirà i dati del bollettino dei contagi e dei ricoveri e le ultime novità per quanto riguarda la campagna vaccinale. Negli ultimi giorni si è infatti registrata una ripresa dei contagi, con in media oltre un centinaio di nuovi casi al giorno nell'ultima settimana, che però - fortunatamente per ora - non è seguita da un maggior numero di ricoveri, e da un calo nelle somministrazioni di vaccini: la settimana appena trascorsa è infatti la terza in calo per numero di inoculazioni.