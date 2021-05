Zaia: «Rt e ricoveri in discesa: ultima settimana prima della zona bianca. E ci prepariamo per la terza dose»

Luca Zaia torna in diretta per dare gli ultimi aggiornamenti sull'andamento dell'epidemia da coronavirus nella nostra regione e sulle ultime regole stabilite nell'incontro Stato-Regioni per la zona bianca.

LA DIRETTA

BOLLETTINO

«Sono 10milioni 121 mila i tamponi effettuati da inizio pandemia ad oggi. Sono 242 i positivi nelle ultime 24 ore su oltre 20mila tamponi, indice 0,81%. Oggi in Veneto sono 9.377 i positivi, 735 i ricoverati (-38) di cui 651 in area non critica (-30) e 84 in intensiva (-8). Sei i decessi nelle ultime 24 ore»

VACCINI

«Sono 29.638 vaccini nelle ultime 24 ore. Il 97,9 sopra gli 80 anni, 85,5% tra 70-79, mentre 60-69 sono all'81%, 50-59 arrivati al 72%, mentre 40-49 al 52% e dobbiamo ancora aprire posti per questi ultimi. Direi che sono dati ottimi, tenuto conto che la vaccinazione è volontaria e che apriremo posti mano a mano che arrivano i vaccini»

ZONA BIANCA

«L'rt di oggi è 0,69, incidenza 29,8 positivi su 100mila. Tassi occupazione al 7% sia in area non critica che intensiva. Sono dati di pienissima zona bianca che verranno confermati domani, ci avviamo verso un'altra settimana di monitoraggio prima di poter entrare in zona bianca»

STOP COPRIFUOCO IN ZONA BIANCA

«Nell'incontro Stato-Regioni si è raggiunto l'ok per togliere il coprifuoco in zona bianca e non era così scontato. Le aperture saranno anticipate rispetto al decreto per chi entra in zona bianca e tra regioni faremo un documento per uniformare le regole delle riaperture. Riaprono sale slot ma c'è la discussione sulle discoteche. Sospesa anche la decisione su green pass e vaccini ai turisti»

TERZA DOSE

«Noi ci stiamo già preparando per la terza inoculazione. Cosa accadrà in ottobre, novembre e dicembre? I più attenti dicono che il virus avrà la forza che ha sempre avuto ma troverà degli ospiti vaccinati. Ad oggi funziona, c'è una correlazione con le alte temperature, ma ad oggi sappiamo che chi è vaccinato non si ripresenta più in ospedale. L'autunno sarà comunque un banco di prova. Spero che il peggio sia passato ma nessuno ha la sfera della verità»