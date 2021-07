Zaia, dietrofront sulle scuole: «Riaprono tutte il 13 settembre. Al via il nuovo piano anti variante Delta»

Luca Zaia torna in diretta per un nuovo aggiornamento sulla situazione coronavirus. Nel punto stampa di ieri aveva annunciato la possibilità di fare tamponi in modo gratuito e senza prenotazione nei diversi centri della regione e aveva anticipato che si sarebbero aperti nuovi slot per la vaccinazione.

A margine aveva anche parlato della possibilità di far slittare a fine settembre l'apertura delle scuole, dichiarazione contro la quale si sono schierati i coordinamenti dei genitori. Possibilità tramontata oggi con Zaia che ha dichiarato che le scuole del primo ciclo e del secondo ciclo inizieranno il 13 settembre e termineranno l'8 giugno.

Per contrastare la variante Delta, la Regione ha messo in piedi un nuovo piano di monitoraggio, aprendo nuovi laboratori di sequenziazione (uno sarà inaugurato domani a Dossobuono, Verona) e facendo tamponi a tappeto. L'invito quindi di Luca Zaia è quello di accettare di sottoporsi al tampone se si sta per ricevere la prima dose di vaccino. Tutti i centri per i test anticovid della regione sono aperti: non servono prenotazioni né prescrizioni del medico per accedere. Di seguito i dettagli della diretta:

TAMPONI

«Abbiamo superato gli undici milioni di test da inizio pandemia. Sono 97 positivi su 25mila 176 tamponi fatti nelle ultime 24 ore, infatti l'incidenza è 0.38. Ringrazio i cittadini che si sono messi a disposizione, è facile dire "fare i tamponi", ma poi ci vuole chi ti "presta" il naso. Rassicuro che non sono più i tamponi invasivi dell'inizio e stiamo usando anche quelli salivari»

L'APPELLO

«I tamponi in Veneto sono gratuiti e non servono prescrizioni né prenotazioni e raccomando a tutti coloro che devono fare la prima dose di vaccino di fare il tampone prima, sarebbe utile perché normalmente facciamo 15mila prime dosi al giorno e questo significa la possibilità di controllare più persone. Se anche le seconde dosi vogliono il tampone, ben venga. Noi vogliamo arrivare al numero di tamponi che si dovrebbero fare se fossimo in zona rossa»

BOLLETTINO

«Sono 97 i nuovi casi nelle ultime 24 ore e sono oltre 425mila i positivi da inizio pandemia. Sono 4.652 gli attualmente positivi, sono 249 (-2) i ricoverati di cui 13 in intensiva (362 in totale con quelle non covid). Un'altra giornata senza decessi, credo la terza di fila. Non preoccupiamoci dell'aumento dei positivi perché il numero dei tamponi è cresciuto e vogliamo crescere ancora di più»

VACCINI

«Vaccini, stiamo andando avanti bene, stiamo arrivando ai 4 milioni e mezzo di dosi. I vaccini che abbiamo li inoculiamo, se si potesse, ne vorremmo anche di più. Non so quando avrò l'incontro con Figliuolo, ma gli va riconosciuta la totale disponibilità»

SCUOLE

«Noi ieri abbiamo ascoltato tutte le richieste e abbiamo lavorato sulla data del 20 settembre. Ma alla fine la rassicurazione di avere le scuole aperte anche a scuole chiuse, ovvero con centri estivi, non ci è stata data, quindi abbiamo dovuto rivedere la data. Fino a ieri l'idea era 13 settembre primo ciclo e il 16 settembre il secondo ciclo, ma alla fine la decisione della giunta è che primo e secondo ciclo aprono il 13 settembre e chiudono l'8 giugno. Vacanze di Natale dal 24 dicembre con rientro il 10 gennaio. Delle proteste non ne sapevo niente, la decisione è stata presa sulla base del fatto che non si creassero difficoltà ai genitori nell'accudimento dei bambini»

LABORATORI SEQUENZIAZIONE

«Stiamo allestendo laboratori di sequenziazione in tutte le province, domani sarò all'inaugurazione di quello di Buttapietra (Verona)»

VARIANTE DELTA

«Ci sono 27 casi in Veneto di variante Delta, pari all'incirca al 10%. Il tema della variante Delta, in generale, ci dice che abbiamo positivi vaccinati ma asintomatici. Ci risulta che i contagiati, tranne un caso secondario, non erano vaccinati»

NUOVO PIANO VARIANTE DELTA

Interviene la dottoressa Russo: «Il virus presenta ora nuove caratteristiche e ci preoccupa la variante Delta per la maggiore contagiosità quindi l'obiettivo è trovare e circoscrivere la circolazione della variante ora che ci troviamo in una situazione favorevole visto la bassa circolazione del virus. Abbiamo quindi pensato di aprire le aree tamponi in modo gratuito, allargare il contact tracing e la vaccinazione ai contatti del contagiato. Un'altra operazione che portiamo avanti è quella di una circoscrizione del positivo proponendo la vaccinazione a tutti quelli stati in quarantena. Al positivo e a tutti i suoi contatti, sia familiari che nell'ambito lavorativo»

«Vi è poi una localizzazione geografica: se abbiamo un caso in un condominio, offriremo la vaccinazione a tutti i residenti per costruire un'area di protezione sanitaria attorno al caso e sarà possibile farla sul posto, direttamente a domicilio. Può valere per il condominio, ma può interessare anche la via, un quartiere o un comune se è piccolo. Oppure anche un distretto.»

«L'altra operazione è quella di riconsiderare l'intervallo tra prima e seconda dose nell'area dove è presente la variante. Se ne occuperanno le aziende sanitarie avvisando direttamente i cittadini»