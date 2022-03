Zaia: «Circa mille i profughi ucraini già in Veneto, un milione in arrivo. Oltre 140mila gli euro già donati dai veneti»

Il Presidente della Regione Luca Zaia torna in diretta per un aggiornamento sulla situazione Covid-19 in Veneto e per l'emergenza profughi dall'Ucraina.

DIRETTA

BOLLETTINO

Scende sotto quota 2.000 il numero dei nuovi contagi Covid in Veneto nelle 24 ore. Il bollettino odierno riporta 1.567 nuovi positivi, su un totale di 15.575 tamponi (10%). L’incidenza è di 495 nuovi positivi su 100.000 abitanti, l’Rt (indice di trasmissibilità) scende a 0,80%.Si registrano 7 decessi, per un totale di 13.907 vittime dall’inizio dell’epidemia. Gli infetti totali salgono a 1.353.537. Variazioni poco significative sul fronte dei dati ospedalieri: tornano a crescere di poco i ricoveri in area medica, 907 (+12), mentre si abbassano quelli nelle terapie intensive 82 (-3).

VACCINI

«L'89.4% dei veneti è vaccinato. L'rt è a 0,80, siamo al 3.7% di occupazione delle terapie intensive e 8.2% in area medica, cala l'incidenza a 495 su 100mila abitanti. Ieri abbiamo fatto 1.998 vaccini in 24 ore, 1.139 erano booster, 121 prime dosi, il dato più basso della storia. Novavax va avanti pianino, siamo davanti a un vaccino classico, ma non mi pare abbia grande attrazione.»

OSPEDALIZZAZIONI STABILI

«Abbiamo un migliaio di pazienti in ospedale, oggettivamente un virus che ci inquieta meno delle varianti già affrontate, ma bisogna fare ancora attenzione con igienizzazione mani e mascherina nei luoghi affollati. Tranne una "impennatina" a Belluno, vedo che le curve di tutti gli ospedali del Veneto ci dicono che i ricoveri sono calati e siamo in una fase di stabilità, "balleremo" attorno a questi numeri per un bel po' di giorni.»

GUERRA IN UCRAINA

«Fondamentale che si ritrovi la pace e che i grandi del mondo intervengano per risolvere la situazione. Speriamo si risolva presto perché altrimenti si finisce nella terza guerra mondiale. I Veneti possono stare tranquilli, siamo a soli 2mila chilometri di distanza ma per ora l'unica emergenza è quella di organizzarsi per accogliere queste persone che fuggono dalla guerra»

ATTIVATA L'UNITÀ DI CRISI

«Questa mattina ho fatto una riunione di unità di crisi per l'Ucraina, ho nominato mio vice commissario Nicola Dall'Acqua. Nel momento in cui si presentano i profughi in Veneto, noi procediamo ai tamponi, al momento i positivi non sono molti, garantiamo la possibilità di vaccinarsi e la possibilità di spostarsi con una deroga di 5 giorni al Super Green Pass per poter raggiungere i parenti o un alloggio, ovviamente previo molecolare o antigenico».

PIÙ DI MILLE LE PERSONE ARRIVATE

«Un migliaio di profughi sono già entrati in Veneto e hanno eseguito il tampone, la protezione civile ci preannuncia un flusso da 700mila a un milione in arrivo, verosimile siano destinati a tutte le regioni italiane, quindi potenzialmente potremmo averne circa 50mila in Veneto. Siamo molto preoccupati di questo aspetto, ringrazio già tutti i cittadini, circa un migliaio ha già dato la disposizione a ospitare chi arriva dall'Ucraina. In arrivo anche un pullman di 15 disabili, non sappiamo con che tipo di disabilità né se hanno famigliari in Italia. Non escludiamo, nei casi più tragici, di bimbi oncologici o altro, di andare direttamente a prenderli nei campi profughi, faremo anche noi la nostra parte»

CONTO CORRENTE

«Già versati più di 143mila euro dai veneti nel conto corrente regionale per questa emergenza»

HUB DI PRIMA OSPITALITÀ

«Stiamo pensando ad organizzarci con un hub, un centro strutturato per la prima ospitalità di questi profughi. Gran parte dei profughi arriva dal Friuli Venezia Giulia, poco dal Brennero, al momento non abbiamo certezza sui numeri perché molti vogliono raggiungere parenti in altre parti d'Italia, quindi saranno di passaggio.»

PROFUGHI LAVORATORI

«Lo ripeto per chi non vuole capire: gli eventuali profughi che andranno a lavorare, ci andranno con le stesse regole degli italiani. Le deroghe chieste per l'assunzione non sono quelle del Super Green Pass, ma del superamento del decreto flussi, ma lo ripeto non compete a noi. Se il 31 marzo si supera tutto con la fine dello stato di emergenza, il problema Green Pass non sussisterà più, ma rimanga almeno nella storia che se siamo arrivati a questo lo dobbiamo a quasi il 90 per cento dei veneti vaccinati. Almeno questo resti agli atti»

SANZIONI

«L'Italia tra i primi ad applicare le sanzioni, credo che questa guerra si combatte in diversi modi. Credo che rispetto alle forniture dovremmo mettere in conto che molte cose non arriveranno più dalla Russia, ora c'è da capire se questa pressione economica possa far rivedere le posizioni di Putin anche perché sono limitazioni forti anche per l'Europa. Abbiamo alcune fabbriche che per il costo dell'energia hanno attivato il fermo produzione»

PERICOLO NUCLEARE

«Una eventuale esplosione nucleare ha un effetto grave al di sotto dei 200 chilometri di distanza, Arpav rileva da sempre la radioattività, c'è una dichiarazione di Putin che dice che non vuole colpire le centrali nucleari. Abbiamo un piano di emergenza, ma la profilassi della pastiglia di iodio va chiarita: solo in Italia lo iodio è un medicinale mentre in altre nazioni è un integratore. E comunque andrebbe assunta da chi è esposto entro i 200 chilometri dall'eventuale episodio di radioattività. Eviterei quindi la corsa alle pasticche, ne abbiamo 500mila solo perché Belluno, Treviso e Venezia sono le più vicine alla centrale slovena e rientra quindi nel Piano programmato da circa 10 anni»

CARO ENERGIA, RISCHIO RECESSIONE

«C'è il rischio recessione, questo è il vero pericolo: energia troppo costosa e si rischia il blocco della produzione. Il vero intervento sanificatore è la pace. Putin non è un mio collega, se lo fosse sarei già andato a parlarci, quindi tra colleghi si parlino! Se il presidente della Cina ha un buon rapporto, ci parli e metta fine a questa tragedia. Mi fa piacere ci sia un tavolo aperto delle trattative»