Luca Zaia: «Vaccini, dal 3 giugno prenotazioni aperte per chi ha più di 12 anni»

Dopo l'incontro di ieri con il ministro al Turismo, Massimo Garavaglia, il presidente del Veneto, Luca Zaia, è tornato oggi in diretta per dare aggiornamenti sulla situazione coronavirus e sulla campagna vaccinale. La novità del giorno è l'apertura, dal 3 giugno, delle prenotazioni vaccinali ai giovani dai 12 ai 39 anni. Saranno disponibili 700mila posti.

Il presidente spiega poi che le forniture di vaccini dei primi sei mesi dell'anno sono il 30 per cento in meno di quanto annunciato a fine aprile. Su questa percentuale pesa il mancato arrivo del vaccino tedesco Curevac.

Prosegue intanto il calo dei contagi e dei ricoveri, ma il virus, sottolinea Zaia, non è sparito ed è ancora necessario prestare attenzione, portare la mascherina e rispettare le distanze soprattutto da oggi che si allentano diverse misure e dal 7 giugno quando, presumibilmente, il Veneto entrerà in fascia bianca.

I DETTAGLI DELLA DIRETTA

IL BOLLETTINO

«Sono 106 i positivi nelle ultime 24 ore in Veneto, circa 15 per provincia. Rappresentano lo 0,41% dei tamponi eseguiti (oltre 25mila). Sono 8.137 i positivi. Sono 653 i ricoverati (-28): 577 in area non critica (-26) e 76 in intensiva (-2). Nove i decessi. Ormai abbiamo cominciato ad avere terapie intensive con solo uno o due pazienti, si è ragionato sulla possibilità di accorparle, ma abbiamo pensato di lasciare le cose come stanno per non creare disagi ai pazienti».

VACCINI

«Siamo ancora i primi per vaccinazioni, abbiamo chiuso nelle ultime 24 con oltre 32mila dosi inoculate, e sopra gli 80 il 98 per cento è vaccinato o prenotato, 87,8% nella fascia 70-79, 81% dai 60-69 anni, al 73% di 50-59 anni, 54 % tra i 40-49. Si procede, con non poche difficoltà per la mancanza di dosi. Oggi però a magazzino abbiamo delle belle scorte. Per il mese di giugno abbiamo la previsione di un milione e 352mila dosi. Vuol dire che se io tolgo i vaccini che non userò più (Astrazeneca e J&J) perché non si possono usare sotto i 60 anni, mi restano un milione e 92mila dosi»

MENO 30% VACCINI CONSEGNATI

«La previsione di consegna di vaccini dal primo gennaio fino al 30 giugno, data al 23 aprile, è di 6 milioni 165.613 dosi. Il consegnato, in previsione a fine giugno è di 4 milioni 393mila dosi, vale a dire il 30 per cento in meno. Chiaro o no? Poi ognuno trae le proprie conclusioni. Nel dettaglio: -100% di Curevac (attese 95mila dosi), -69% J&J (attese 594mila e arrivate 183mila), -33% Astrazeneca, -11% Pfizer e -14% Moderna»

ASTRAZENECA E JOHNSON & JOHNSON

«Finiti gli over 60 e i richiami, Astrazeneca e J&J rischiano di essere per noi un problema di magazzino che ci fa abbassare la percentuale delle dosi utilizzate. È una questione che abbiamo sottoposto anche al commissario Figliuolo»

VACCINI DAI 12 ANNI DAL 3 GIUGNO

«Ad oggi siamo aperti ancora con i 40enni e ci sono ancora circa 20mila posti nelle pieghe delle agende. Consiglio a tutti gli over 40 di prenotarsi perché dalle 00.01 del 3 giugno, la regione Veneto apre le agende agli over 12 anni, popolazione di un 1 milione e 402mila (di cui 116mila già vaccinati). Quindi ne restano un milione 271 mila da vaccinare. Credo che sia una giornata storica»

PREVISIONI DI LUGLIO

«Aprendo le quote di vaccini alle farmacie, dalla mezzanotte del 3 giugno ci saranno agende aperte fino al 4 di agosto, ma sarà difficile trovare posti prima del 24 di giugno. Saranno circa 700mila posti per gli over 12 anni, gettando il cuore oltre l'ostacolo, perché apriamo le prenotazioni sulla base delle previsioni di arrivo. Ad oggi abbiamo in prenotazione 500mila persone che dovranno essere vaccinate prima del 4 giugno»

GREEN PASS

«Per noi il green pass è la certificazione dell'avvenuta vaccinazione, del tampone o dell'avvenuto contagio. Stiamo aspettando la direttiva comunitaria, potremmo aggiustarla, ma per noi la certificazione è già pronta perché siamo già a una tracciabilità estrema delle vaccinazioni»

TERZA DOSE

«Terza dose in autunno? Ne ho parlato con la professoressa Russo e al momento non c'è alcuna evidenza scientifica, ma sono convinto che ci sarà. In autunno avremo l'antiinfluenzale e la campagna covid, non si possono mischiare le dosi ma pare si potranno fare due iniezioni, una per braccio nello stesso momento»

MASCHERINE

«Per come la vedo io, si potrebbe anche togliere l'obbligo, ma io, se c'è un po' di assembramento, me la metto. La uso in palestra e la porto magari per quello che non riescono a portarla. Io me la tengo»