Luca Zaia: «Abbiamo numeri da zona arancione, aspettiamo l'ufficialità.»

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, torna in diretta alle 12.30 per dare gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus.

LA DIRETTA

BOLLETTINO

«Sono 1.633 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, pari al 3,83% dei tamponi fatti. Sono 38.618, gli attualmente positivi, la metà di questi è asintomatico e il 5 % finisce in ospedale. Sono 2.242 (+1) i ricoverati: 1.944 (+2) in area non critica, 298 (-1) in intensiva. Al momento l'88,5% (contro 86,7% a livello nazionale) dei positivi ha la mutazione inglese, l'1,4% la brasiliana. Oggi i dati di accesso negli ospedali sono buoni e ci auguriamo che siano indicatori di un trend»

NUMERI DA ARANCIONE

«I dati che abbiamo dicono che l'Rt è 1,12, da arancione, ma c'è il problema incidenza 226,8 (sotto 250, quindi da arancione) ricoveri 29% intensiva (soglia 30) area critica 27 (soglia 40), quindi incrociamo tutto quello che possiamo incrociare, se sarà confermata la nostra proiezione, noi domani speriamo auspicabilmente che ci sia il passaggio in arancione da martedì. Ma è prudente attendere la classificazione nazionale»

VACCINAZIONI

«La macchina vaccinale sta funzionando, ieri oltre 37mila vaccini fatti, stiamo andando a regime, arriveranno 130mila dosi di Astrazeneca sabato, 38mila di Moderna. Se abbiamo carbone da buttare nella caldaia riusciamo a fare un bel lavoro. Siamo andati strategicamente in difficoltà, uno stress test necessario, pur scusandoci con tutti quelli che hanno fatto le code. Meglio un'ora in coda che una vita sotto terra. Possiamo chiudere la partita vaccini, ma ci servono 80mila vaccini al giorno, noi possiamo farli, ma dobbiamo avere le dosi. Le dosi sono quelli che ci aspettavamo, a parte qualche ritardo che non era previsto, ma abbiamo testato la macchina in previsione di avere più dosi»

DISAGI NELLE PRENOTAZIONI

«Disagi al portale prenotazioni? Oggi 4-5 Ulss oggi non hanno aperto le prenotazioni perché non avevano i vaccini, prenotazione che doveva essere bloccata con un apposito banner che però è attivo solo adesso. Il numero verde è stato quindi intasato da tante chiamate. Oggi oltre 20mila persone sono riuscite, nonostante tutto, a prenotarsi. Noi abbiamo caricato più dati possibili per le fragilità, ma chiaramente le liste di fragilità sono diverse e ci stiamo attrezzando»

PRECEDENZA PAZIENTI ONCOLOGICI

«Precedenza dei vaccini ai pazienti oncologici riguarda attualmente solo in terapia ospedaliera o farmaci ospedalieri o in attesa di farla, non con farmaci ormonali. Per tutti gli altri oncologici con il codice 048 si va per fascia d'età»

OBBLIGO VACCINALE

«Se passa in pieno questa norma dell'obbligatorietà vaccinale introdotta dall'ultimo decreto, credo che passi un concetto che va ad impattarsi sulle nuove assunzioni, dovremo modificare i bandi. Vi parla uno convinto della volontarietà, ma credo che in particolare per chi cura gli anziani, pensare di assumere qualcuno che già in partenza sai che non si vuole vaccinare... beh, è dura»