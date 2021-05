Lanzarin: «Preoccupa l'Rt a 0,95, non abbassare la guardia. Abbiamo chiesto il coprifuoco alle 23»

L'assessore Manuela Lanzarin prende il posto del presidente della Regione Luca Zaia nella consueta conferenza stampa sui contagi e vaccini. Insieme a lei anche il professor Giorgio Palù. Intanto il ministero della salute ha raccomandato, sentito il parere del Cts, di allungare l'intervallo tra le due dosi di Pfizer e Moderna fino a 42 giorni. Spetterà però alle singole regioni decidere.

Interviene l'assessore Lanzarin

LA DIRETTA

«Sono 850 i nuovi positivi, pari al 2,21% dei tamponi eseguiti. Sono 20.035 i positivi attuali, 1.281 i ricoveri totali (-55), 1.113 (-50) in area non critica e 168 (-5) in terapia intensiva. I morti sono 7 nelle ultime 24 ore, i dimessi sono 27.799 ad oggi»

CABINA DI REGIA

«I primi numeri della cabina di regia che si terrà domani: rt. 0,95, l'incidenza 97 su 100mila abitanti e l'occupazione ospedaliera al 15% sia per le aree critiche e la terapia intensiva. Il dato rt ci preoccupa e ci costringere a prendere tutte le dovute attenzioni, le misure che dobbiamo mettere in atto sono le solite: distanziamento e pulizia delle mani. Non abbassare la guardia e seguire in maniera scrupolosa tutte le indicazioni»

VACCINI

«Sono 42.686 le somministrazioni di vaccini ieri, il target che ci ha dato Figliuolo è di 40mila. Ci sono ancora posti liberi per gli over 60 quindi l'appello è di prenotarsi perché nei prossimi giorni apriremo per la categoria dei 50-59 anni»

SECONDA DOSE

«La nuova circolare arrivata ieri è quella di fare le seconde dose dopo la sesta settimana, intorno ai 42 giorni. I richiami già previsti vengono mantenuti, i prossimi richiami avverranno secondo le nuove indicazioni»

CONFERENZA STATO-REGIONI

«Nella conferenza Stato-Regioni, abbiamo chiesto di spostare il coprifuoco alle 23 e la riapertura dei parchi tematici dal 1° giugno. Abbiamo poi chiesto che si preveda la riapertura delle piscine coperte, di cui non si fa ancora menzione, e la riapertura centri commerciali nel fine settimana. Approvate anche le linee guida per l'apertura delle strutture extra ospedaliere» .