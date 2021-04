Luca Zaia: «La prossima settimana il calendario vaccinazioni per età. Il 5% degli over 80 non si vuole vaccinare»

Il video non può essere visualizzato in quanto non è stata accettata la cookie policy.

Luca Zaia torna in diretta per il consueto aggiornamento dell'emergenza coronavirus in Veneto. Intanto il monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute, colloca il Veneto, insieme ad Abruzzo e Campania e alla Provincia Autonoma (Bolzano), tra i territori a rischio basso.

Intervenendo alla trasmissione "Dritto e Rovescio" su Rete 4, ieri sera Zaia ha dichiarato: «Cominciano a pensare che la gente deve vivere. Noi dobbiamo mettere i cittadini in sicurezza con i vaccini, poi si torni alla normalità. Vedo un’estate nella normalità, - ha aggiunto - spero che sia nella normalità, possiamo affrontare questa fase, e dobbiamo anche finirla con le Cassandre, coloro che sperano sempre ci sia qualcosa che va storto, perchè sennò magari scompaiono dalle tv».

LA DIRETTA

BOLLETTINO

«Sono 906 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, il 2,54% dei tamponi. Sono 1.870 i ricoverati, -86. Sono 1.609 (-75) in area non critica e 262 (-5) in intensiva e 23 i morti. Rispetto all'algoritmo stiamo scendendo, ma non così velocemente nelle terapie intensive come ci auguravamo»

FATTORE CLIMATICO

«Vedo che si fa l'esempio della Gran Bretagna, ma ricordo che si sono fatti 4 mesi di lockdown e oltre 300mila decessi. Noi abbiamo un vantaggio del fattore climatico rispetto ai Paesi del nord Europa ed è un virus che ha la sua stagionalità e vedete che questa terza ondata da noi ha dimostrato una forza non distruttiva come quella di autunno»

OVER 80, IL 5% NON SI VUOLE VACCINARE

«Abbiamo fatto ieri 22.222 vaccini e continuiamo a farlo. Il 90% circa degli over 80 è vaccinato, il 5 per cento degli over 80 non si vuole vaccinare, il target 358.540 di over 80. Siamo arrivati al fondo del barile con la ricerca perché siamo ai numeri piccoli. Il 60% degli anziani tra i 70 e 79 anni sono vaccinati con la prima dose. In totale sono 449.443 »

MANCANO VACCINI e CALENDARIO VACCINALE

«Adesso dobbiamo avere vaccini, siamo un esercito con poche munizioni, con il motori al minimo facciamo 30mila vaccini, al massimo arriviamo a 80mila. Ci serve programmazione nell'arrivo dei vaccini. La prossima settimana daremo il calendario di vaccinazione per età. »

APERTURE

«Linee guida aperture? Vedo la polemica sui due metri nei ristoranti, capite che 2 metri un ristorante si chiude, non si apre. Ma si è per lo meno dato un segnale con le palestre, le scuole di danza, le piscine. Sia chiaro che non è un liberi tutti e bisogna essere consci che questo virus è inclemente. Dal primo maggio è verosimile che qualcosa cambierà. Anche se siamo con dati da zona gialla ma, per decreto, dobbiamo restare in arancione fino a fine mese, ma è lecito pensare che per maggio non ci sarà più il sistema delle zone o ci sarà un "tagliando" al sistema»