Filobus, interviene Zaia: «Subito al Cipess, Verona non può perdere questa opportunità»

Da Palazzo Balbi la conferenza stampa di fine anno del presidente della Regione Luca Zaia.

Rilancio di Recoaro Terme

E' stato presentato il progetto di rilancio del compendio termale e idropinico di Recoaro Terme.

Zaia: "Una giornata storica, questa, per Recoaro terme, un 'cadavere eccellente' della nostra Regione. Verranno iniettati 20 milioni di euro grazie ai fondi del Pnrr destinati al recupero dei borghi storici, guardando al futuro come restauro e come destinazione. Vogliamo mettere in vita un gioiello del Veneto che porterà a una rinascita di tutta la valle".

Il sindaco di Recoaro Terme, Armando Cunegato: "Per noi un impegno grande e una opportunità unica che farà la differenza. Ci sarà poi un project financing per la gestione del borgo".

L'assessore regionale alla Programmazione Francesco Calzavara: "Nel Veneto dei primati turistici, Recoaro doveva trovare una soluzione. La sfida che affrontiamo grazie al Pnrr è cercare di recuperare una realtà che ha avuto grandissime difficoltà. C'era la necessità di trovare risorse e partner per rinnovarla dal punto di vista architettonico e dei contenuti: puntiamo a un gestore che garantisca attrazione e capacità di innovazione dell'offerta turistica".

Un contest per la sicurezza stradale

Presidente Zaia: Troppi dei morti che registriamo nei nostri territori hanno tra i 15 ai venti anni: quest'anno il dato è di 228 morti, in calo, ma sono comunque tantissimi. Pensiamo si possa fare di più: il coinvolgimento deve partire da chi deve fare la patente, non solo da chi ce l'ha già in tasca. Partiamo quindi con un concorso per le scuole che prevede premiazioni e una classifica dei vincitori: chiediamo di proporre campagne di comunicazione, predisposte dagli stessi ragazzi, che noi porteremo avanti rendendole fruibili al grande pubblico. Quindi al centro di questo contest c'è la percezione dei ragazzi sulla sicurezza stradale.

Vicepresidente De Berti: "Abbiamo una legge sulla quale abbiamo molto investito, e che permette di individuare e catturare le criticità della sicurezza stradale presenti sul territorio. Negli ultimi anni abbiamo investito 200milioni tramite bandi che prevedono 50% di risorse regionale e il restante co-finanziamenti di enti locali. Risorse che hanno permesso di aprire 600 cantieri in questi ultimi anni, dalla messa in sicurezza di attraversamenti, ciclabili, zone 30. Poi c'è la partita della sensibilizzazione e della comunicazione, e per questo c'è grande collaborazione con l'ufficio scolastico regionale. Con questa iniziativa l'obiettivo pè stimolare i ragazzi, attraverso un concorso di idee che verrà aperto il 13 gennaio e resterà aperto 90 giorni, per tutte le scuole del Veneto, con uno o più progetti per classe. Ci sarà una commissione che valuterà i progetti, che devono essere originali e che ufficializzerà i vincitori a maggio. I premi, in denaro, saranno destinati agli istituti scolastici".

Il direttore dell'ufficio scolastico regionale, Palumbo: "L'iniziativa non fa leva sulle paure, sulle sanzioni, sui divieti, ma fa riferimento alla leva culturale ed educativa. Se vogliamo avere effetti nel tempo dobbiamo agire sul modo di pensare delle persone: più cresce l'autonomia e la libertà deve crescere anche la responsabilità e il rispetto verso la propria vita e quella degli altri.

Presidente comitato regionale dell'Aci, Valter Bizzotto: "Fondamentali l'educazione e la comunicazione: Aci vive questa battaglie con un dovere. Per questo vogliamo conferire la tessera Aci Honoris Causa a Luca Zaia, a Elisa De Berti e a Giampaolo Bottacin, per l'impegno profuso nel campo dell'educazione stradale. seminare tra i più giovani è la chiave di volta per arrivare un trasporto più sicuro e consapevole".

Ddl Autonomia

Zaia: "I perfezionisti non ci fanno mai mancare le loro visioni. Prendo atto che questo è l'unico Governo che in due mesi ha approvato legge finanziaria in cui un articolo per la prima volta nella storia ha il coraggio di obbligare alla definizione dei Lep. Inoltre ieri Calderoli ha trasmesso alla Presidenza dei ministri il testo del Ddl. Quindi ora abbiamo base ufficiale sulla quale discutere: attendiamo indicazioni di Palazzo Chigi. L'autonomia ha quindi avuto una super accelerazione".

Nuovo piano Ministero-Regioni su rischio aumento casi Covid

Ancora Zaia: "Stiamo tranquilli, niente panico. Siamo davanti a una popolazione, quella cinese, che dopo due anni e mezzo di segregazione e con un oggettiva inefficacia dei loro vaccini, ben diversi dai nostri, appena hanno riaperto le porte sono aumentati i contagi. Ma guardando i sintomi, siamo ancora nell'ambito di un Covid che dà disturbi alle vie respiratorie, ma non gravi. Non diffonderei il panico in questa fase. Serve avere però tutela dei fragili e degli anziani: la mascherina negli ospedali va mantenuta a vita".

Filobus bloccato a Roma

Zaia: "Non so i motivi ma noi saremo i primi a pungolare e stimolare che si vada subito al Cipess e si deliberi. Verona ha diritto al suo filobus. Credo che il problema sia solo burocratico ma non possiamo perdere questa opportunità".