Luca Zaia: «Autonomia, un nuovo portale dal 20 gennaio 2023»

In diretta, dalla pagina Fb del presidente della Regione, la conferenza stampa di fine anno di Luca Zaia che parte ringraziando tutti gli operatori della stampa e tutti i dipendenti della Regione Veneto.

Subito dopo ha fatto partire un video dai toni «epici» con immagini e titoli che ripercorrono «le sfide del 2022»: dall'arrivo dei profughi ucraini e la relativa accoglienza dei veneti, all'aggiudicazione delle Olimpiadi, fino alle emergenze sanitarie come Covid, West Nile e vaiolo delle scimmie e alla tragedia della Marmolada che ha causato 11 vittime, di cui 8 venete. Senza scordare la battaglia infinita per l'Autonomia e quella per la denominazione del Prosecco.

E prima di iniziare il suo discorso Zaia ha anticipato: «Mi hanno detto che non posso parlare di Intel!»

Autonomia

«Autonomia, il Veneto è diventato portabandiera di questa iniziativa e saremo lì a vigilare fino al compimento. Non è stato facile perché è l'anno dei due cigni neri. Dal 20 gennaio 2023 parte la grande operazione dell'Autonomia perché vediamo che il dibattito nazionale ha bisogno di confronto scientifico e non di mera contrapposizione. Partirà quindi un portale dedicato solo all'autonomia», dice Zaia facendo partire un altro video esplicativo del portale www.autonomia.regione.veneto.it attivo dal 20 gennaio.

Il sito racconterà il progetto dell’autonomia, con un’area dedicata ai cittadini e un cruscotto per i tecnici. Sarà suddiviso in sette aree tematiche, attraverso le quali saranno diffusi anche i messaggi dei rappresentanti delle istituzioni. Saranno presenti documenti e grafici, a cura dell’Osservatorio nazionale sull’autonomia differenziata, oltre a una sezione sulle domande frequenti.

«Oggi ci sentiamo la responsabilità, ci giochiamo una grande partita, - ha sottolineato Zaia - e noi saremo lì a vigilare affinché il processo autonomia arrivi a compimento».

Sanità

«Sanità. Abbiamo avuto il paziente zero e anche il primo decesso per Covid. Ora i numeri dell'influenza hanno superato quelli di Covid e, a onor del vero, bisogna dire che i pazienti covid sono pazienti per caso. Immaginiamo di aver scollinato la fase acuta sia per l'influenza che per il Covid.»

«Il 29 a Treviso inaugureremo il nuovo polo ospedaliero universitario, sarà una pagina di storia che si apre per il Veneto. Si sta andando avanti anche con il Policlinico di Padova. E nel 2022 abbiamo chiuso l'accordo anche per il corso di laurea in medicina e chirurgia a Treviso».

Pedemontana

«Pedemontana, abbiamo già installato la segnaletica, si aprirà l'innesto sulla A27 a gennaio e per giugno contiamo di inaugurare tutto il tratto fino a Montecchio, galleria di Malo compresa. L'obiettivo è di chiudere tutta la partita nel 2023».

Nuovi nati e veneti scomparsi

«Abbiamo quest'anno 28.464 nuovi nati. Vogliamo ricordare alcune persone che ci hanno lasciato il mio braccio destro Fabio Gazzabin, Luciana Broccardi, Ricorda Menduni, Guido Biondani, Gianfranco Terrani, Anerio Tosano, i cardinali Cacciavillan e Poletto, Antonio Carraro, Antonio Spadaccino, Pierdomenico Colomban, Leonardo Del Vecchio, gli undici morti Marmolada, Niccolò Ghedini, Omar Monestier, Andrea Riello, Giuseppe Bono, Davide Rebellin, Alberto Zamperla e Pasquale Bergamin. Sarebbero molti altri veneti da ricorda, ma volevo citarne almeno alcuni».

Olimpiadi

«Opere accessorie alle Olimpiadi? Non necessariamente slitteranno di qualche anno, abbiamo chiesto il cronoprogramma per queste opere. Quindi le Olimpiadi saranno inaugurate in pompa magna con tutto quel che serve».

Giornalisti in prima linea

Il presidente ha poi dato la parola al presidente dell'Ordine dei giornalisti del Veneto, Giuliano Gargano, e Beppe Giulietti, giornalista e sindacalista prima di dare spazio alle domande da parte dei giornalisti presenti e lasciare poi la sala all'orchestra diretta dal maestro Diego Basso per uno spettacolo musicale.