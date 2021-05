Luca Zaia: «Positivi dimezzati in una settimana, siamo da zona bianca. Medici non vaccinati? Situazione complessa»

Luca Zaia torna in diretta per dare gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus e sulla campagna vaccinale.

Ieri sera "Dritto e Rovescio" su Retequattro, il presidente ha detto: «Vista l’evoluzione del contagio potremmo pensare di eliminare il coprifuoco. Il coprifuoco è difficile da giustificare dal punto di vista sanitario, comunque il Veneto cesserà il coprifuoco dal 7 giugno perché saremo zona bianca». E ha aggiunto: «Sul turismo le prenotazioni stanno andando bene, però la componente dell’intrattenimento notturno fa parte dell’offerta turistica quindi non deve essere trascurata».

Durante la diretta, Zaia ha confermato la curva calante dei contagi e dei ricoveri rimarcando che sulla carta oggi il Veneto è zona bianca. I valori dovranno essere tali fino al 7 giugno per poter vedere la Regione libera dal coprifuoco.

Zaia ribadisce anche che la campagna vaccinale procede spedita e interviene sulla questione degli operatori sanitari no vax spiegando che a livello legare è una questione complessa ma che da un punto di vista etico non è ammissibile che chi lavora in ambiente sanitario non voglia vaccinarsi.

I DETTAGLI DELLA DIRETTA

IL BOLLETTINO

«Sono 274 i positivi nelle ultime 24 ore su 32.295 tamponi, pari allo 0.85% di incidenza. Ad oggi sono 11mila positivi, dimezzati in una settimana. Sono 868 i ricoverati (-35), 770 in area non critica e 98 (-34) in intensiva (-1). I decessi sono 14, siamo la regione con meno mortalità tra quelli colpiti dal covid, l'ottava in Italia. Siamo di fatto bianchi di diritto: rt 0,87 e 44,9 positivi su 100mila abitanti. Il Veneto ha il 9 per cento di occupazione terapie intensive e aree non critiche»

NON ABBASSARE LA GUARDIA

«Non è la festa della liberazione, dobbiamo ancora stringere i denti sapendo che abbiamo una macchina della sanità che funziona e che nelle ultime 24 ore abbiamo inoculato 43mila dosi e che ci stiamo avviando ai 2,5 milioni di dosi somministrate. Non abbassare la guardia, continuare a portare la mascherina, la porteremo come l'ombrello e quando supereremo il 50 per cento dei vaccinati potremo toglierla. Credo che sarà un accessori: entri nell'ufficio postale pieno di gente e te la metti e nessuno ti prenderà in giro. Ormai si ipotizza il terzo richiamo a 9 mesi, ma credo che la luce in fondo al tunnel c'è e non è un treno, penso che davanti abbiamo più sole che pioggia. Credo che diventerà come il vaccino antinfluenzale »

VACCINAZIONI

«Le vaccinazioni stanno andando bene. Gli ultra ottantenni vaccinati con una dose sono il 97,8%, il 84,7% i settantenni, 80,1% i sessantenni, dei 50-59 già raggiunto il 68% (tra prenotazioni e vaccinati) e i 40-49 siamo al 46%. Faccio appello a questi ultimi perché ci sono ancora 43mila posti liberi. La settimana prossima arriveranno 127mila vaccini, parecchi in meno rispetto ai 200mila previsti»

ESENZIONE TICKET

«Con l'ultimo decreto chi ha postumi di covid ha due anni di esenzione ticket, ma io penso che chi ha postumi dovrebbe avere l'esenzione a vita. Credo che chi ha avuto ripercussioni importanti debba essere aiutato perché sono sintomi spesso molto invalidanti»

OPERATORI SANITARI NON VACCINATI

«L'obbligatorietà al vaccino è un po' cambiare le regole in corsa. Se uno è stato assunto con delle regole, è complesso modificare. Capite anche che un medico o un operatore sanitario lo puoi sospendere o ricollocare, abbiamo bisogno come il pane di questi operatori. Io ho l'impressione che questa norma si tramuterà in un mare di scartoffie che durerà anni. Non è una questione facile. Dal punto di vista etico è chiaro che se fai il poliziotto non puoi non voler portare la pistola e non puoi essere allergico alla farina se fai il pasticcere. La contestazione non può essere "la sperimentazione è stata troppo breve" perché tutto il mondo sta vaccinando. Il vaccino è un farmaco, ma vie d'uscite alternative non ne abbiamo, ciascuno di noi si assume una parte di rischio. Dei 60 medici ricorrenti di Belluno, tre hanno ritirato la firma»

RICHIAMO AI TURISTI

«Prenotazioni turistiche in totale accelerazione, penso che potremo recuperare due anni in uno. Prenotazioni non solo dall'Italia, ma anche dall'estero. Credo che il richiamo del vaccino ai turisti che lo desiderano sia un atto di cortesia, non mi aspetto tantissime richieste»

COPRIFUOCO

«Il coprifuoco, da decreto, sparisce il 21 giugno, da noi sparirebbe il 7 giugno se avremo dati da zona bianca fino ad allora»