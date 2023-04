Live dei Marillion a Padova il 28 e 29 aprile

(ANSA) - PADOVA, 24 APR - A tre anni dalla loro ultima data italiana, tornano i Marillion, la band del progressive Rock, con una due giorni, il 28 e 29 aprile, al Gran Teatro Geox di Padova. Il Marillion Weekend è ormai un vero e proprio brand esportato in tutto il mondo, per due show inediti, che hanno la particolarità di essere due spettacoli diversi, con setlist completamente differenti. Con oltre 40 anni di carriera alle spalle e 30 milioni di album venduti in tutto il mondo e una fan base appassionata, i Marillion, capitanati da Steve Hogarth, negli anni hanno saputo mantenere il ruolo di leader nel panorama del Prog internazionale, forti dei loro straordinari successi senza tempo, dei concerti in tutto il mondo. Dopo 6 anni dall'ultimo progetto discografico, quest'anno i Marillion hanno pubblicato An Hour Before It's Dark, ultimo album di inediti della band, che ribadisce il periodo di gloria che stanno vivendo e la loro volontà, nonché necessità, di mantenersi autentici e fedeli alla loro musica, tagliente, raffinata, senza sentire il peso dello scorrere del tempo. (ANSA).