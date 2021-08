Lite finisce in tragedia: spara e uccide con una fucilata il vicino di casa

Lite tra vicini finisce in tragedia. Aggiornamento ore 12. L’uomo ucciso a Marano Vicentino si chiamava Mario Valter Testolin: aveva 67 anni, era in pensione ma continuava a svolgere l’attività di agricoltore nella sua proprietà. Dalle prime indagini la tragedia, si è consumata nel cortile dell'abitazione di uno dei due uomini: il cadavere è stato rinvenuto a fianco di un mezzo agricolo.

L’allarme è scattato alle 8.30 da parte di alcuni vicini. Sul posto è giunta un'ambulanza del Suem 118; il medico non ha potuto che accertare il decesso dell'anziano. Sarebbero stati sentiti dai carabinieri anche alcuni possibili testimoni.

Secondo una prima ricostruzione, i due vicini si sono messi a discutere furiosamente pare per una questione legata alle rispettive proprietà. Al culmine del litigio uno dei due ha imbracciato un fucile e ha sparato all’altro, uccidendolo, probabilmente sul colpo. Gli investigatori stanno verificando quanti colpi possano essere stati sparati.

Sul posto è giunto in mattinata anche il sindaco Marco Guzzonato. L’intera zona è stata transennata per tenere lontani i curiosi: sono numerosi i residenti giunti sul posto. L'omicida si troverebbe in stato di arresto nella caserma dei carabinieri a Thiene. Della vicenda è stato informato il pubblico ministero di turno, Augusto Corno.

Suem e carabinieri di Thiene e Schio sono sul posto dell'omicidio.