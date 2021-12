Legato e rapinato in casa, pensionato muore poche ore dopo

Un uomo di 82 anni di Lorenzago di Cadore in provincia di Belluno, Angelo Mainardi, è stato trovato dal fratello privo di vita nell’abitazione in cui viveva da solo, poche ore dopo aver denunciato di essere stato rapinato in casa da alcuni malviventi. Mainardi, nella notte tra sabato e domenica, aveva allertato i congiunti ed i carabinieri riferendo di essere stato legato da sconosciuti, che indossavano dei passamontagna e che parlavano in italiano, e di essere stato da loro derubato di alcune centinaia di euro in contanti. I militari stanno svolgendo accertamenti per ottenere riscontri sul racconto dell’uomo, escludendo in ogni caso che l’anziano sia stato fatto oggetto di violenze. La causa della morte sarà chiarita dall’autopsia.