Le tante facce di Lazza in tour da tutto esaurito

(ANSA) - MILANO, 23 APR - E' un tour da tutto esaurito che fa il giro tra il passato, anche se recente e il presente, quello di Lazza, che mostra tutte le sue facce musicali e che ieri ha fatto tappa al Mediolanum Forum, per una delle tre date del tour in programma nella città del rapper. Un live per voce, band, piano e anche archi, che parte da 'Molotov' e arriva a 'Ferrari', con 'Gucci ski mask', 'Panico' e 'Sogni d'oro' a fare da spartiacque tra il pre Festival di Sanremo e il post, quello della popolarità nazional-popolare con 'Cenere'. Sul palco milanese, anche colleghi e amici come Anna su '3 di cuori', Giaime che sale sul palco con il ritmo di 'Fiori', Fred De Palma per 'Mala' ma anche Capo Plaza per 'Alyx'. Doppio spazio, invece, per Sfera Ebbasta che raggiunge Lazza in scena per 'Piove' e 'S!r!'. Nei prossimi giorni, tra un palazzetto sold out e l'altro, Lazza sarà anche all'arena di Verona (martedì 25) e sul palco del Concerto del Primo Maggio a Roma. (ANSA).