Le spoglie di Pio X tornano in pellegrinaggio a Venezia Dal 17 al 22 ottobre l'esposizione dell'urna

(ANSA) - VENEZIA, 12 AGO - Il corpo di San Pio X tornerà a Venezia il prossimo ottobre in occasione dei 120 anni dall'elezione al soglio di San Pietro. l pellegrinaggio dell'urna si terrà dal 17 al 22 ottobre 2023 con le spoglie del Santo che toccheranno più luoghi del Patriarcato "O vivo o morto tornerò a Venezia": queste parole, pronunciate nel luglio 1903 dal Patriarca Giuseppe Sarto alla sua partenza da Venezia per il conclave che lo avrebbe eletto Papa con il nome di Pio X, ritrovano attualità. Dopo il primo pellegrinaggio, avvenuto nel 1959 e tuttora ben presente nella memoria dei veneziani, le spoglie di san Pio X - Patriarca di Venezia dal 1893 al 1903, Papa dal 1903 al 1914 e proclamato santo nel 1954 - saranno nuovamente accolte e presenti nel territorio del Patriarcato dal 17 al 22 ottobre 2023, subito dopo la "statio" già annunciata e prevista nella Diocesi di Treviso nella prima parte dello stesso mese di ottobre in occasione dei 120 anni dall'elezione di Giuseppe Sarto al soglio pontificio. (ANSA).