Lago di Garda, Arena, Quadrante Europa, Tav: il piano dei trasporti del futuro

Un Veneto completamente diverso. Non solo con nuove infrastrutture ma anche riqualificando quelle esistenti. Pensando ad una nuova viabilità per il lago di Garda e ad un’Arena finalmente accessibile a tutti in vista delle Olimpiadi. Senza dimenticare i collegamenti tra aeroporti e stazioni ferroviarie e quindi anche tra Catullo e Porta Nuova. Ne ha parlato Elisa De Berti, vicepresidente e assessore ai Trasporti del Veneto durante il suo intervento a LetExpo, la rassegna della logistica e della mobilità sostenibile in programma fino a domani a Veronafiere. «Tra dieci anni avremo un Veneto completamente diverso, per questo quando nel 2020 abbiamo approvato il Piano regionale dei Trasporti ho voluto con forza che non fosse solo una fotografia statica dello stato di fatto, ma un piano dinamico che guardasse ai fabbisogni del Veneto in prospettiva e che gli desse la capacità di essere resiliente, adattandosi in maniera tempestiva agli eventi», ha detto la vicepresidente regionale.

Guardando avanti

«Solo così saremo in grado di rispondere alle complesse dinamiche della mobilità delle persone e delle merci in costante evoluzione e solo così garantiremo una visione sostenibile, in un’accezione che non sia solo limitata all’ambiente ma che coinvolga anche il contesto economico e quello sociale», ha continuato durante l’incontro dedicato al Piano dei Trasporti del Veneto, che prevede un impegno complessivo di oltre 20 miliardi di euro. «Se non avessimo impostato un piano dinamico ora sarebbe da buttare via, la pandemia ha rivoluzionato il nostro modo di spostarci, dal trasporto pubblico locale a quello delle merci. La guerra ha ora aggravato le difficoltà di un settore già provato dal Covid, ma che stava cercando di reagire: caro carburante e assenza di materie prime hanno dimostrato come sia fondamentale non solo pensare in termini di una maggiore autonomia, in particolare energetica e alimentare, ma anche come pianificazione e programmazione rappresentino gli unici strumenti in grado di far fronte a situazioni emergenziali», prosegue De Berti.

Strade e ferrovie

«Il Veneto deve dialogare sempre più con i mercati nazionali ed internazionali, centrale si rivela il completamento dell’alta velocità ma ci sono poi gli interventi relativi al tunnel del Brennero, alle linee di accessibilità al tunnel e quelli inerenti al nodo di Verona. In aggiunta ai progetti lungo gli assi ferroviari, sono in programma iniziative per il miglioramento delle connessioni di ultimo miglio e potenziamento infrastrutturale e digitale di una serie di nodi», tra cui il Quadrante Europa, «e il collegamento ferroviario all’aeroporto di Venezia, quarto in Italia per volume e traffico di passeggeri».

Per quanto riguarda il territorio veronese la De Berti parlando della rete stradale in vista delle Olimpiadi ha ricordato l’intervento nella statale 12 la variante di Buttapietra, ma anche la situazione del lago di Garda: «un territorio che dal punto di vista turistico e ricettivo è esploso negli ultimi 30 anni, in cui però non c’è stato un adeguato sviluppo della rete stradale, c’è una via unica che è la stessa da troppo tempo».

Verso le Olimpiadi

E sul tema dei Giochi del 2026 inevitabile l’aggancio con l’Arena. «Le due cerimonie di chiusura delle Olimpiadi e di apertura delle Paralimpiadi pongono una questione di accessibilità, le barriere architettoniche ci sono ma per il 2026 vogliamo renderla fruibile a tutti. E sulla viabilità penso a Verona Sud, snodo cruciale spesso messo sotto pressione ad esempio durante le manifestazioni fieristiche», ha concluso l’assessore ai Trasporti, «con la variante della statale 12 e con il ribaltamento del casello autostradale collegandolo direttamente alle tangenziali rivoluzioneremo completamente l’accessibilità». Si parla spesso di un “modello veneto” vincente e invidiato in molte parti d’Italia. «I motivi sono molteplici: un presidio costante dei luoghi in cui si decide come a Roma, il presentare soluzioni che non sono il frutto di una visione localistica ma che invece presuppongono una pianificazione ampia e condivisa in termini interregionali ed infine il dialogo e l’ascolto trasversale degli stakeholders: solo attraverso un lavoro comune è possibile raggiungere obiettivi di ampio respiro, che sappiano affrontare il tempo e adattarsi a qualsiasi sfida».