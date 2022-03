La tragica fine di Faycal: la sveglia che non suona, la via sbagliata. E l'ultimo video: «Non mi va di cadere da qui...»

Le ultime ore di Faycal Moussaddak, per gli amici «Fay», il 22enne di Peschiera del Garda morto dopo una caduta sul monte Cristallo, nella zona di Cortina d'Ampezzo, sono drammaticamente testimoniate sulla sua pagina Instagram, dove il giovane ha quasi 7.000 follower e dove raccontava la sua grande passione, ovvero la montagna, con il nickname di mountain_fay.

Fa gelare il sangue nelle vene guardare le sue ultime stories, che ricostruiscono la drammatica sequenza di avvenimenti che hanno preceduto la sua morte.

Prima maledice la sveglia che non ha suonato e non gli ha permesso di partire con quelli che sarebbero dovuti essere i suoi compagni di escursione, che tagga nella prima story. In una seconda racconta di aver sbagliato via e in una terza di essersi perso in mezzo ai mughi.

In un terzo video, dove non si sente l'audio, racconta di aver evitato per poco un sasso buttandosi di nuovo fra i mughi. E le ultime stories girate attorno alle 13, l'orario in cui, è la ricostruzione del Soccorso Alpino, ha perso la vita. «Siccome è evidente che ho la sfiga qui accanto a me», dice alla telecamera con un sorriso amaro, «non mi va di tentare questo camino di terzo grado in libera e magari per sfiga cadere e fare un volo del genere... anche no».