La tessera dell'Anpi a 14 anni, 'cresciuto con quei valori'

(ANSA) - BELLUNO, 23 APR - Appassionato di Resistenza nonostante la giovane età, a 14 anni ha ricevuto in regalo la tessera di iscrizione all'Anpi. Protagonista un ragazzino di 14 anni di Belluno, Francesco Tonet, che in vista del 25 aprile è stato intervistato. "La tessera è arrivata a dicembre - racconta Francesco - è stato il regalo per il mio compleanno. Sono cresciuto ascoltando i racconti di alcuni amici di mio papà. Fin da piccolo mi parlavano delle battaglie combattute in queste zone dai loro genitori e del ruolo dei partigiani. La curiosità di approfondire l'argomento è iniziata così. Poi ho chiesto a mio padre di accompagnarmi nei musei di guerra e in alcuni luoghi che mi hanno permesso di conoscere meglio la Resistenza". L'iscrizione del quattordicenne "è un bel segnale - ha commentato il presidente dell'Anpi di Belluno, Gino Sperandio - perché senza giovani consapevoli dei valori della Costituzione la nostra Repubblica non solo non potrà avere un buon futuro, ma di certo neppure un bel presente". (ANSA).