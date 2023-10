La storia di Burano in un libro dei fratelli Crovato Presentazione il 10 ottobre alla Scuola del vetro Abate Zanetti

(ANSA) - VENEZIA, 03 OTT - La storia di Murano, dei suoi abitanti e della famosa arte vetraria simbolo dell'isola veneziana, soo ripercorsi in un libro scritto dai fratelli Giorgio e Maurizio Crovato (edizioni il Poligrafo) he sarà presentato al pubbòico il 10 ottobre (ore 17) nella sede della Scuola del Vetro Abate Zanetti. Un percorso lungo secoli quello di Murano: testimonianze la ricordano fin dalle migrazioni in Laguna dopo la caduta dell'Impero Romano dai vicini centri di terraferma, ad iniziare da Altino. Una storia nata e cresciuta all'ombra della Repubblica di Venezia, a cui sarà sempre legata, senza mai dimenticare però il suo essere isola, come nella presentazione del volume il prof Mario Isnenghi: "Murano è un'isola e una componente - scrive - una parte specializzata di Venezia, un quartiere a pochi minuti di barca o di vaporetto, se vista da fuori, con gli occhi del mondo; e una comunità a sé stante, orgogliosamente legata alla propria storia diversa, se vista con gli occhi degli abitanti". Un doppio sguardo per quest''isolain cui si coltivano tecniche e tradizioni dell'arte vetraria, trasmesse di generazione in generazione all'interno delle famiglie muranesi. Attraverso materiali d'archivio, testimonianze della stampa locale e un ricco corredo fotografico, Giorgio e Maurizio Crovato, in un excursus tra fine Ottocento e Novecento, ripercorrono la storia di Murano, della sua arte, dei suoi abitanti, e delle sue tradizioni, ancne nello sport. (ANSA).