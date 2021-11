La Rai taglia un'edizione dei tg regionali, sostituita con programmi nazionali

«Dal 9 gennaio, avrete un pezzo di informazione regionale in meno. Verrà cancellata l'edizione notturna. Uno spazio informativo del nostro territorio che scompare e che non sarà in nessun modo sostituito da altri spazi di informazione locale. Una decisione inaccettabile, giustificata dall'azienda con gli ascolti bassi, ma che in realtà sono gli stessi di sempre, anzi la TGR rappresenta in ogni appuntamento della giornata, il picco di share della rete, notte compresa. Lo stesso Amministratore Delegato che aveva definito la TGR un presidio democratico sul territorio, oggi sceglie di chiudere le sedi alle 20:00. Undici ore senza alcuna copertura territoriale, con ripercussioni sull'intera informazione nazionale. Per questo motivo, i giornalisti e le giornaliste della Rai daranno il via a forme di mobilitazione, per difendere il diritto dei cittadini a essere informati».

Così l'Usigrai, il sindacato dei giornalisti della Rai, ha commentato la decisione dell'azienda di tagliare le edizioni notturne dei tg regionali.

Per l'azienda «la misura che verrà adottata non ridurrà di un minuto l'informazione notturna sulle reti Rai. Si tratta di un provvedimento teso a razionalizzare l'impiego di energie e che non priverà le sedi regionali dell'azienda di presidi per la copertura di eventuali emergenze. La scelta è stata compiuta, mantenendo continuo il flusso informativo del canale RaiNews24, sul quale avranno la possibilità di convergere le informazioni provenienti dal territorio italiano».

«Ridimensionare o peggio chiudere una fonte d’informazione è sempre un errore, perchè informazione equivale a democrazia. La Tgr non va toccata, anche perchè ha il grande pregio di essere il principale veicolo di notizie dai territori e per i territori.» Con queste parole, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, esprime la sua contrarietà all’ipotesi di un taglio dell’ edizione notturna dei Tg regionali della Rai.

«In ogni aspetto della vita - prosegue Zaia - tutto si può migliorare, e così può essere anche per la Tgr della notte, magari con una programmazione più attenta che la sappia valorizzare, come l’eventuale anticipo della messa in onda in un orario migliore per il pubblico e un potenziamento del settore web e social. Se c’è un problema va affrontato e risolto, ma qualsiasi risoluzione non deve mai paventare un taglio, men che meno a un servizio che si rivolge ai territori».

«Di sicuro - conclude - di sprechi da tagliare in Rai ce ne sono, ma vanno trovati in ben altre nicchie, non certo nell’informazione regionale, che è stata e sarà preziosa per i cittadini anche in questa delicata fase della pandemia».