La protezione civile: in arrivo forti venti e nevicherà di nuovo in montagna

Domani, sabato 9 aprile, attesi venti molto forti. E oggi in serata sono attese nevicate in montagna.

Lo annuncia il Centro funzionale decentrato della protezione civile della Regione del Veneto, che ha emesso un avviso che spiega: «si attendono venti a tratti tesi, con possibili locali raffiche per temporali in pianura dalle ore centrali e, per Foehn, sulle zone montane e pedemontane. Nel pomeriggio e verso sera, inoltre, sono previsti venti di Bora anche forti e con probabili significative raffiche su costa e pianura adiacente, più intense su quella centro-meridionale. In particolare, si dichiara attenzione per il vento forte dalle ore 12 alle ore 24 di sabato 9 aprile».

Le nevicate sono attese oggi verso sera e, nella notte, con limite delle nevicate oltre i 2000-2200 metri. Domenica atteso tempo stabile e soleggiato.