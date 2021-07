La protezione civile del Veneto: «In arrivo temporali»

Il nuovo bollettino del Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha decretato lo «stato di attenzione per criticità idrogeologica» (in vigore fino alla mezzanotte di domani) in tutti in bacini del Veneto. Inoltre viene segnalato il pericolo di frane per Alto Piave bellunese, Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e Adige-Garda e Monti Lessini.

In particolare le previsioni dell'Arpav, l'agenzia regionale per l'ambiente, indicano tra sabato 3 sera e domenica 4 sera «tempo a tratti instabile con probabili rovesci e temporali».

Le precipitazioni sono attese soprattutto nelle due serate/nottate.