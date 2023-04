La maratona ecologica più lunga al mondo in tre regioni

(ANSA) - TRENTO, 28 APR - Mancano poche ore alla partenza della nona edizione del Keep Clean and Run for Peace 2023, la corsa ecologica più lunga del mondo che quest'anno attraverserà i territori di Veneto, Trentino-Alto Adige e Lombardia. Roberto Cavallo, eco runner e divulgatore scientifico, e Vitor Pereira saranno i protagonisti di questa lunga impresa, sette giorni di plogging lungo i sentieri alpini. I due atleti correranno e raccoglieranno rifiuti da sabato 29 aprile, partendo dal ghiacciaio della Marmolada e giungendo al Comune di Gandino (Bergamo) venerdì 5 maggio, dove si terrà la festa finale. Il percorso dell'edizione 2023 è stato presentato nella sede di Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, main sponsor della manifestazione. La maratona permette di coinvolgere direttamente la cittadinanza nella cura del proprio territorio: nei 38 Comuni attraversati, infatti, saranno realizzate azioni di pulizia coordinate dallo staff di Aica e di Erica soc coop e svolte con associazioni, scuole e amministrazioni locali. Grazie alla collaborazione con l'Università Statale di Milano e in particolare con il professor Marco Parolini del Dipartimento scienze e politiche ambientali, durante l'eco maratona saranno svolti campionamenti del sedime dei laghi montani incontrati lungo il percorso, alla ricerca di microplastiche. Ciò permetterà di monitorare la salute dell'ambiente alpino, che soffre in maniera particolare gli effetti del cambiamento climatico. (ANSA).