L'opera teatrale Il mio nome è tempesta arriva a casa Matteotti

(ANSA) - CAMPOBASSO, 30 MAG - Ricordare la vicenda umana e politica di Giacomo Matteotti, eroe della libertà e prima vittima dell'antifascismo, con uno spettacolo teatrale inserito nelle commemorazioni nazionali per il 99esimo anniversario della morte di Matteotti. Rappresentazione in programma domenica 11 giugno, alle 21.30, a Fratta Polesine, il comune del Veneto che ha dato i natali a Giacomo Matteotti e in cui è sempre fortissima la memoria del deputato e segretario del Partito Socialista Unitario, che nel suo paese di origine riposa per sempre. Lo scenario scelto è quello della palladiana Villa Badoer, nel quale verrà messa in scena Il mio nome è Tempesta. Il delitto Matteotti, l'opera teatrale vincitrice della XVIII edizione del Premio Matteotti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un'iniziativa organizzata dalla Pro Loco Fratta Polesine Aps, con il sostegno e il contributo dell'Amministrazione comunale di Fratta Polesine, che ha fortemente voluto lo spettacolo, prodotto dalla compagnia dell'Associazione ACT di Campobasso e patrocinato, oltre che dallo stesso Comune di Fratta Polesine, dalla Fondazione Giacomo Matteotti Onlus e dalla Casa Museo Giacomo Matteotti. Il mio nome è Tempesta. Il delitto Matteotti porta sulla scena una delle pagine più drammatiche della storia italiana del Novecento: il rapimento e l'omicidio del deputato e segretario del Partito Socialista Unitario Giacomo Matteotti, ucciso il 10 giugno 1924 da un gruppo di squadristi fascisti. Scritto dalla giornalista Carmen Sepede, diretto da Emanuele Gamba e interpretato da Diego Florio, Marco Caldoro, Paolo Ricchi, Domenico Florio e Mauro D'Amico, lo spettacolo Il mio nome è Tempesta è una rigorosa ricostruzione degli avvenimenti e si accompagna ad una suggestiva ambientazione scenica, in cui Matteotti pronuncia il suo ultimo discorso alla Camera dei Deputati. Lo spettacolo, in tournée in Italia, ha ricevuto una menzione speciale da parte di Liliana Segre, prima firmataria della proposta di legge per le iniziative del centenario matteottiano. (ANSA).