L’auto messa in vendita fa scattare una trappola

Mohamed Bezaraa sapeva come far perdere le proprie tracce. Il predicatore radicalizzato ha vissuto in clandestinità per diversi anni trovando ospitalità da amici e conoscenti. Per questo gli investigatori hanno faticato a rintracciarlo quando è arrivato il momento di portarlo in carcere per scontare un cumulo di condanne passate in giudicato per reati contro il patrimonio e la persona. Il suo arresto, avvenuto nel 2019, è stato possibile solamente grazie all’acume dei detective e a un colpo di fortuna. Passando al setaccio i profili social dello straniero, gli investigatori hanno notato che aveva pubblicizzato la vendita dell’automobile di un conoscente. A quel punto, è stato deciso di far scattare la trappola. Un poliziotto sotto copertura si è finto interessato all’acquisto della vettura e ha fissato un appuntamento con il venditore. Fortunatamente all’incontro si è presentato anche Bezaraa. A quel punto i detective in borghese lo hanno accerchiato senza dargli la possibilità di scappare. Dopodiché il predicatore è stato accompagnato in una cella del carcere. Le indagini della Digos sono però proseguite fino a quando è stato chiesto al magistrato di sorveglianza di poter espellere il detenuto. Il rimpatrio è stato bloccato dalla pandemia da Covid per diversi mesi, fino alla svolta dei giorni scorsi.