Dà fuoco al letto dove dorme l'amico, poi si getta dal balcone. Lui rimane intossicato

Avrebbe gettato della benzina sopra il materasso dove stava riposando un amico, poi avrebbe appiccato il fuoco. Infine, sopraffatta dallo spavento si sarebbe lasciata cadere dal balcone di casa. È il quadro ancora provvisorio che emerge dopo l’incendio avvenuto l’altra notte in via Gobbi, sul quale stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa (Vicenza), che procedono coordinati dal pm Carunchio con le accuse di incendio e lesioni, formulate a carico di Ilenia Dal Ben, bassanese di 24 anni.

La giovane, sospettata di essere la responsabile del rogo divampato nell’abitazione dove vive con i suoi genitori, avrebbe appiccato le fiamme al letto della camera al primo piano, dove stava riposando Vincent Ernest De Moliner, 25 anni, anche lui residente in città. Alla base del gesto sembra ci fosse la convinzione della giovane, che l’amico di lunga data avesse tempo addietro fatto del male al proprio cane. Ma questa, per il momento, è ancora solo un’ipotesi. Accompagnati al San Bassiano, il giovane è stato dimesso nel pomeriggio di ieri. La ragazza rimane in osservazione.



L’incendio. Tutto è accaduto verso le 2.30 di giovedì. Ilenia Dal Ben e l’amico erano insieme dalla sera precedente, nell’appartamento ricavato al primo piano della villetta al civico 38, dove la giovane è cresciuta e dove vive insieme ai genitori. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sembra che Vincent Ernest de Moliner avesse fatto visita all’amica la sera, salendo in casa per passare del tempo con lei. Poi il buio. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto tra i due, e cosa abbia fatto scattare la collera della bassanese nei confronti del suo ospite. A notte fonda, mentre i genitori dormivano da un pezzo, e l’amico stava riposando in camera da letto, Ilenia Dal Ben si sarebbe procurata un liquido a base di idrocarburi, probabilmente della benzina, l’avrebbe gettata sul materasso della camera da letto dove si era coricato de Moliner e gli avrebbe dato fuoco.

L’allarme. Quando la stanza è stata avvolta dalle fiamme, la giovane è stata colta dal panico e ha iniziato a urlare. I genitori si sono svegliati di soprassalto e hanno subito dato l’allarme ai vigili del fuoco. In via Gobbi, insieme ai pompieri, sono intervenuti anche i carabinieri di Bassano e i sanitari del 118. La ragazza dalla camera del primo piano invasa da fiamme e fumo si è lasciata cadere di sotto. Nel volo di pochi metri non si è procurata lesioni gravi. L’amico è stato subito portato in salvo dai soccorritori e affidato alle cure degli operatori sanitari dell’ospedale San Bassiano. Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso per le cure del caso. De Moliner è stato dimesso nel pomeriggio di ieri con una prognosi di 35 giorni per ustioni mentre Dal Ben rimane in osservazione al San Bassiano. I vigili del fuoco hanno impiegato alcune ore per spegnere il rogo e mettere in sicurezza il piano dell’abitazione, poi dichiarato parzialmente inagibile. I carabinieri hanno avviato le indagini sull’accaduto.

Le indagini. I due giovani, che sarebbero stati amici sin dai tempi della scuola, sono seguiti dai servizi sociosanitari dell’Ulss 7. Ilenia Dal Ben, che per qualche tempo ha fatto la barista in un locale del Bassanese, dal quale si era licenziata per gli orari di lavoro troppo duri, che la costringevano a fare le ore piccole, non ha a suo carico alcun tipo di precedente. Nel quartiere è conosciuta come posata e tranquilla. Le motivazioni del suo gesto sono racchiuse nelle ore che la giovane ha passato nel suo appartamento con De Moliner. Tra i due c’è stato un litigio? Una conversazione dalla quale possono essere emerse notizie che hanno sconvolto Ilenia, al punto da farle scegliere di intraprendere un gesto tanto grave? E qual era l’obiettivo della giovane? Queste le domande alle quali i carabinieri stanno cercando risposte certe in una vicenda finita - per fortuna - solo con una stanza distrutta dalle fiamme e due persone ferite in modo non grave.